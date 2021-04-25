陳茂波料今年首季GDP好轉　籲市民接種疫苗︰否則經濟復蘇會拖慢

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-04-25 11:26

本港新冠肺炎疫情持續，最新數據顯示本港失業人數略減1,800人。財政司司長陳茂波今早（25日）發表網誌表示，受外圍經濟好轉、香港疫情受控等因素影響，估計經歷了連續6個季度的衰退後，本港今年首季的GDP應有較顯著改善，亦相信即將公布的3月份出口數字有改善。 陳亦在文中再次呼籲市民接種疫苗，指目前歐美等地接種疫苗進度良好，正積極部署恢復國際出行，若香港進度落後將影響經濟復蘇。他更以個人為例，稱「我於上月已完成接種兩劑疫苗。為了保護自己和家人，以至本港經濟得以全面穩步復蘇，希望大家也積極接種疫苗。」

中美前景樂觀 料3月份出口數字續改善

陳茂波今日發表網誌表示，全球兩大經濟體的經濟復蘇，即中國和美國的前景樂觀，國際貨幣基金組織於本月初，更將今年環球經濟增長預測上調到6%。而本港在外圍環境好轉帶動下，出口已連續4個月回復增長，相信後日（27日）公布的3月份出口數字，改善勢頭可持續。

除此以外，陳指出零售銷售受到疫情及社交距離措施影響。當疫情受控時，零售及食肆市道氣氛均有顯著改善。他按近日形勢評估，加上低基數效應，經歷了連續6個季度的衰退後，推斷本港今年首季的GDP應有較顯著改善。

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應屆畢業生將投入市場 短期內就業市場改善空間有限

不過，陳亦提到最新公布的數據顯示，本港仍有近26萬人失業、14.8萬人開工不足，當中消費及旅遊相關行業的失業率，更高達10.7%。因此他認為，必須盡快令本地疫情完全受控，才能恢復與內地及國際間的商務和旅客往返，否則就業市場將難以全面改善。同時，應屆畢業生將投入勞動市場，推斷短期內就業市場進一步改善的空間有限。

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陳亦表示，接種疫苗已成為抗疫工作的關鍵一環，市民大比例接種疫苗，才能管控病毒造成的影響，較易進一步放寬社交距離限制。他指，目前歐美等地接種疫苗進度良好，他以美國及英國為例，已接種最少一劑疫苗的人佔當地總人口比率達四成，以色列接種比率已逾六成，香港則僅超過一成。

他又指，正積極部署恢復國際出行，若香港接種疫苗進度落後，屆時海外恢復人員往返時，香港的經濟復蘇將會被拖慢。

陳茂波稱︰「我於上月已完成接種兩劑疫苗。為了保護自己和家人，以至本港經濟得以全面穩步復蘇，希望大家也積極接種疫苗。」（網誌圖片）

陳茂波籲市民接種︰我於上月已完成接種兩劑疫苗

陳認為，本港在疫苗供應方面，較世界其他很多地方幸運，例如數量上有充足的供應、有兩款疫苗提供選擇、接種地點覆蓋範圍廣泛。他認為，現時疫苗接種計劃已擴展至所有16歲或以上市民，實在有條件加快接種，因此在文中更稱︰「我於上月已完成接種兩劑疫苗。為了保護自己和家人，以至本港經濟得以全面穩步復蘇，希望大家也積極接種疫苗。」