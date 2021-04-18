陳茂波：經濟制裁是摧毀別國政權　香港須阻境外市場風險傳導內地

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-04-18 11:53

近年政府強調國家安全，財政司司長陳茂波今日（18日）於網誌表示，經濟安全是國家安全的重要部分，過去有其他國家試圖破壞別國經濟，以推翻其政權。他形容，經濟封裁、封鎖等造法，是企圖以經濟手段，迫使別國就範，甚至摧毀其政權。 陳茂波表示，貨幣體系穩定是重中之重，要堅守聯繫匯率，以維繫社會和市場信心。他又指，要確保金融體系不會被利用推行違反國家安全的活動，除了打擊洗錢及恐怖分子融資，亦需打擊違反國安法的資金活動。

陳茂波今日以「經濟安全與國家安全」為題發表網誌，提到經濟安全是國家安全體系的重要部分，經濟潰落不單民不聊生，更或政治不穩，可能被侵略，強調過去不時有試圖破壞別國經濟，以推翻其政權的例子，並稱：「一些所謂制裁、經濟封鎖，甚至以貨幣結算作為武器，無非是想通過經濟和金融手段，迫使別國就範甚至摧毁其政權。」他形容，確保經濟安全是一場「沒有硝煙的戰爭」。

陳茂波認為，金融安全是經濟安全的基石，當中貨幣體系穩定又是重中之重，強調要堅守聯繫匯率制度，維繫社會和市場信心。他又稱，協助中國金融開放期間，香港須發揮防火牆的角色，緩減及阻止境外市場風險傳導到內地市場；同時，確保金融體系不會被利用推行違反國家安全活動，強調除了打擊洗錢及恐怖分子融資，還需打擊違反國安法的資金活動。

陳茂波表示，沒有安全穩定的政治和社會環境，經濟便難以發展，認為國家安全是經濟發展的前提；而經濟發展亦是國家安全的保障，兩者必須統籌兼顧，相互促進。