選舉改制｜陳茂波預料極端政治爭拗減少　須密集式向各方宣講說明

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-04-04 11:00

人大常委會早前通過修訂《基本法》附件一及附件二，修改香港選舉制度。財政司長陳茂波今（4日）在網誌表示，國家安全立法加上選舉制度完善，讓香港社會恢復安全穩定，政治發展重回正軌，預料極端的政治爭拗和攻擊將會減少，立法會過往那種費時失事、對立空轉的狀態將得以避免，可集中精力辦實事、謀發展，希望在這個新氛圍下，有更多有識之士願意投身公職、服務香港。

陳茂波在網誌表示，國家安全立法加上選舉制度完善，讓香港社會恢復安全穩定，政治發展重回正軌，預料極端的政治爭拗和攻擊將會減少。（陳茂波網誌圖片）

陳茂波以「保一國兩制 促安定繁榮」為題， 指近十年香港政治爭拗不斷，議會內耗空轉日趨嚴重，大大阻礙政府的施政效率，拖慢香港的社會和經濟發展；又指這幾年分離主義主張冒起，以至有議員和政治人物到外國尋求別國政府對香港以及國家進行「制裁」，以推動其政治主張，更加劇香港社會和政治的不穩定、經濟前景不明朗，令人憂心忡忡。因此，他認為繼去年香港特區國家安全立法後，今年進一步完善選舉制度，讓香港重回政治穩定。

陳茂波與部份商界代表和專業界別人士上周舉行解說會，講解有關全國人大常委會通過修訂《基本法》附件一和附件二以完善香港特區的選舉制度，並聽取各界意見。（陳茂波網誌圖片）

國際對完善選舉制度有誤解 須做好宣傳

陳茂波認為，社會對今次完善選舉制度還需要更多了解，國際上對此出現了誤解以至刻意的攻擊，特區政府除了推動修例工作，早日落實新的選舉制度外，還須做好宣傳和說明的工作。

因此，他稱未來日子，特區政府問責團隊會繼續努力密集式地向各方面宣講和說明，堅定支持人大常委會對香港特區選舉制度的完善，讓香港社會回復安定繁榮、實幹高效，經濟發展的成果得以更均衡、更廣泛地分享。