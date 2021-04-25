市建局籲裕民坊商戶接受津貼和搬遷方案：留下將影響數以萬計市民

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-04-25 11:29

市建局觀塘市中心重建項目進行多時，近日有執達吏及保安收走其中一個舖位後，有業主走上天台企圖跳樓。 市建局行政總監韋志成今日（25日）發表網誌，指留意到一些人士對政府收回構築物的既定程序有誤解，又指對市建局搬遷方案的一些批評亦有欠公允。他說，這些違例構築物在裕民坊的經營環境並不理想，繼續留下對他們非最好安排，亦拖延觀塘市中心重建進入最後發展階段，「影響的將會是數以萬計的市民」。他期望，餘下佔用人能接受津貼及搬遷方案。

韋志成指，裕民坊一帶仍有4名違例構築物佔用人霸佔政府土地、拒絕遷出，故市建局依據法庭裁決，在本月中透過執達主任按其既定程序，執行法庭的指令，收回其中一個構築物及其佔用的政府土地。

認為收回構築物過程合法合理

韋志成表示，這類構築物是昔日裕民坊的小販搭建，沒有任何註冊業權，強調市建局在制定特別搬遷方案時，已從體恤角度出發，釐訂特別津貼及遷置安排。

他又指，市建局早已就遷出構築物所得的津貼、遷置安排及限期，向佔用人清楚說明，認為收回構築物過程合法合理。韋表示，市建局三年來一直與構築物經營者溝通，專職人員與仍未肯遷出的佔用人，各進行了超過20次不同形式的接觸，並應要求與佔用人進行調解會議，但仍未達成共識。

市建局指，執達主任收回構築物後，市建局為構築物內的財物列出清單及拍照作記錄，佔用人可聯絡市建局安排取回（左）；完成後，政府在構築物張貼「政府物業」告示及收地通知。（市建局圖片）

「裕民里」回遷戶料5月內開業

韋志成呼籲，佔用人在執達主任採取收回構築物行動的期限前，接受市建局的津貼和遷出，亦會繼續在毗鄰新商場內的「裕民里」預留合適店舖予佔用人搬遷，協助他們在原區復業。

他指，在裕民坊商場的15個回遷戶中，有5戶早前已經開業，餘下大部份回遷戶估計在5月內相繼開業。