酒店檢疫者房門口採樣　增空氣傳播風險　袁國勇：應酒店房內採樣

撰文： 朱海棋 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-04-25 14:42

本港已有兩名變種病毒患者走入社區，埋下爆發危機。特首林鄭月娥曾表示，外防輸入已經滴水不漏。不過已走出社區、帶有變種病毒的外傭，在西營盤華美達酒店檢疫隔離時，懷疑經殘留在走廊的病毒傳染給同層的檢疫人士。香港大學微生物學系講座教授袁國勇回覆《香港01》表示，檢疫人士應該在酒店房內關上門才採樣，但該酒店房太擠逼未必可行，唯有要求房客關上窗後再在房門口盡快完成採樣。

變種病毒肆虐全球，本港亦相繼失守，已經有兩名海外抵港人士隔離21日後，走出社區才驗出陽性。最新一宗更涉及酒店「走廊傳播」，患者為一名38歲菲律賓女傭（編號：11730），她3月27日至4月16日入住西營盤華美達海景酒店，隔離期間的病毒檢測都呈陰性，4月17日起到僱主位於堅尼地道8號Kennedy Terrace的家庭，上周在社區檢測中心驗出陽性，並帶有N501Y變種病毒。

外傭入住的酒店房間為605號房，相鄰的602號房在4月4日至4月7日曾有3名印度人居住，最終都確診，兩人更帶有變種病毒。港大微生物學系講座教授袁國勇前日聯同衞生防護中心代表到該酒店視察，懷疑檢疫人士打開房窗、無戴口罩開門、走廊空氣流通不足等，令病毒殘留在走廊，造成空氣傳播。

事實上，檢疫人士除了提取食物會打開門，他們接受檢測時都會在房門口採樣。衞生防護中心回覆時稱，他們檢疫第12日、第19日，都會在自己房門由外判服務承辦商的採樣員，採集鼻腔和咽喉合併拭子樣本檢測。

袁國勇：採集拭子時最理想應該是在房內關上門後採樣

袁國勇向《香港01》表示，採集拭子時最理想應該是在房內關上門後採樣，不過該酒店房太過擠逼，需要移動房內物件，因此未必可以在房內採樣。他表示，檢疫人士關閉房間窗門，避免房間空氣流出走廊，即使檢疫人士在房門採樣，亦可減低空氣傳播風險。

袁國勇認為，即使檢疫人士在房門採樣，都應該關上房窗，避免房內空氣流出走廊。（資料圖片／鄭子峰攝）

採樣涉及飛沫及排放微粒病毒 病毒或殘留走廊

呼吸系統專科醫生梁子超認為，檢疫人士在房門接受檢測，雖然跟他們無戴口罩取食物的傳播風險分別不太大，但都會增加多一次病毒殘留在走廊的機會。他提到檢疫人士接受拭子採樣時，可能會打嗝、打乞嚏，雖然大多都是飛沫，但他們亦有機會咳嗽，就會涉及飛沫及排放微粒病毒，病毒就會殘留在走廊，「（採樣員）成批咁做，一個做完就另一個打開門做，比較有問題。」

梁子超同意，應該安排檢疫人士在酒店房門後玄關並關門下採樣，「採樣員都係著保護裝備，又無用多咗好多時間，門後面採樣又減少污染空氣問題」。他不贊成安排檢疫人士到空地採樣，「走來走去一樣都係大麻煩」。本網向衞生署查詢，檢疫人士採樣會否轉移房內採集，仍然等候回覆。