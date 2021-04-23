西營盤華美達酒店爆空氣傳播變種病毒　曾住6樓須2度檢疫

撰文： 鍾妍 梁煥敏 最後更新日期： 2021-04-24 00:55

本港今日新增9宗新冠肺炎確診個案，其中一宗涉及一名在指定檢疫酒店—西營盤華美達海景酒店完成檢疫的菲傭，她完成檢疫到僱主家後，發現染疫並帶有N501Y變種病毒。衞生署衞生防護中心追蹤後發現，外傭入住酒店期間，相鄰房間有3名確診住客，當中2人帶有變種病毒。 衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮，聯同港大微生物學系講座教授袁國勇及機電工程署代表晚上到西營盤華美達酒店視察。袁國勇指，發現當酒店房間開窗後，住客再開門取食物或採樣，房內的風會吹向走廊，有機會傳入旁邊房間。他指出，酒店走廊特別窄，房間亦偏細，令問題更容易發生，建議減低入住率及在走廊增設空氣清新機。

6樓3間房有住客染疫

歐家榮指，初步確診的菲傭於3月27日起入住西營盤華美達海景酒店的605號房間，而相鄰的602號房在4月4日至7日間，曾有3名印度人居住，其後皆確診並驗出變種病毒(個案編號:11682、11689、11709）；另外同層617號房，與兩間房距離較遠，亦出現確診個案，涉及一名於3月25日由菲律賓抵港人士，在第19日樣本，即4月12日驗出對新冠病毒呈陽性，CT值高。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮 (中)表示，華美達海景酒店6樓有3個房間現確診個案。(梁煥敏攝)

走廊特窄 增病毒入房機會

袁國勇視察後表示，發現若房間開窗，住客打開門時，風可吹入走廊，「理論上佢（帶病毒空氣）可以走入隔離，如果對面冇開窗，而又打開房門，個啲係有病毒污染房空氣，可以走入房裏面。」他表示，指602及605剛好相鄰，情況有機會發生；居於605的一家三口確診，放出的病毒量可以很高，加上N501Y變種病毒傳染性特別高，病毒的確有可能會進入附近房間。

袁續指，酒店內的走廊特別窄，房間亦偏細，加上入住率亦相當高，酒店有432個單位，入住率最高曾逾九成，現時約有八成，認為這些因素都有機會令酒店內有病毒傳播。

55個掛勾都未有驗出病毒

早前一名感染南非變種病毒的29歲印度裔男患者，亦曾於同集團位於尖沙咀的華美達華麗酒店檢疫，衞生防護中心指其在酒店感染的機會較大，調查後發現，酒店人員派飯時，會將飯盒掛在門柄的「S型掛勾」，認為可能是傳播途徑。惟今日袁國勇指，循掛勾傳播的機會低，指衞生防護中心已驗了華美達海景酒店55個掛勾，當中涉有確診患老曾使用的掛勾，全部都為陰性。

袁國勇（右）與歐家榮展示西營盤華美達酒店6樓平面圖。(梁煥敏攝)

袁國勇質疑採樣人員「撩得唔好」致走漏眼

袁國勇強調，暫時未能判斷該名染疫菲傭是否確實在酒店感染，有機會在飛機上已曝露於病毒中，但在抵港第12日及第19日的樣本都未能驗出。他認為很有可能為住客採樣的工作人員「撩得唔好」，「我哋有理由相信，其實12日同19日個兩次其實應該早啲會陽性先啱，但呢樣嘢點解冇發生，究竟當時採樣嘅人員有冇做足佢應該做嘅嘢，就睇落去唔係咁清楚。」

袁指出，患者入院時已驗出抗體，即早已染病，當時病毒載體應足夠驗出陽性，得悉酒店曾於患者居住期間更曾轉過檢測分判商，「轉接會唔會令到做得差啲，呢樣嘢都要考慮。」他認為外傭於社區傳播的風險小，因入院時已驗出抗體，料為病情「水尾」，病毒數量應低。

袁國勇指，若酒店房內開窗再開門，有機會令病毒吹出酒廊。(梁煥敏攝)

促走廊增設空氣清新機或減低入住率

袁國勇建議酒店在走廊增設空氣清新機，即使有病毒吹出走廊也能稀釋，令空氣中的病毒量減低；他亦認為要減低入住率，若有病毒在空氣中亦能稀釋，但承認為「困難啲嘅做法」，因降低入住率，政府或要賠錢予酒店。

他亦建議檢疫住客，在開門時應戴上口罩及先關窗，但指禁止住客開窗做法不適合，「封咗個窗好慘」，會令房間鮮風量低，認為應准住客開窗，並要求在開門時關窗會較為適合。

袁國勇（右二）、歐家榮（右三）及機電署代表（右一）於4月23日晚上視察西營盤華美達海景酒店。(梁煥敏攝)

曾居6樓住客要再檢疫 職員住客列強制檢測

歐家榮表示，食衞局今晚應會發出公告，3月27日起至今天，曾經在西營盤華美達海景酒店逗留過的住戶及職員，均須於4日25日前進行強制檢測；亦會為4月4日至7日曾在酒店6樓居住的住客安排檢疫，由其離開酒店起計檢疫21日。



他續指，菲傭居住的堅尼地道8號住戶需要送往檢疫中心，而菲傭曾到過的中環萬邦行、灣仔入境處大樓及其經紀所在的皇后大道中176號錦安大廈，都會被列入強制檢測大廈中。