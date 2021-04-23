變種病毒再現社區　菲傭西營盤華美達檢疫　回家後初確診帶N501Y

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-04-23 17:29

本港社區再出現N501Y變異株新冠肺炎患者。衞生署衞生防護中心指出，一名初步確診的外傭在上月來港，入住西營盤華美達酒店檢疫，她到僱主堅尼地道的家中後被發現初步帶有N501Y。 經追蹤後發現，外傭入住酒店期間，隔離房有3名其後確診人士，當中2人帶有N501Y，政府會再要求當時入住酒店人士再檢疫，並與專家研究酒店是否出問題。

4月11日，4人限聚令下，不少外傭及市民在維園草地搭帳篷，並有休閒娛樂活動。（李澤彤攝）

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，暫時有一名菲律賓外傭初步確診，她在3月27日到乘5J272航機到港。

外傭在3月27日至4月16日於西營盤華美達酒店檢疫，17日離開，之後到位於堅尼地道8號的僱主家中，與僱主、及其他外傭一同住。外傭在本月19日去過萬邦行做身體檢查，同日去過入境處，又去過皇后大道中176號錦安大廈的僱傭公司，期間曾有職員與她講解事宜。

政府地公共化驗所檢驗其樣本，發現為N501Y，即另一宗社區找到的變異病毒個案。翻查外傭在華美達酒店的檢疫期，隔離房曾有一家人，有3個較早前確診個案與她重叠4日，其中兩人檢出N501Y，另一位樣本不夠，做不到檢測。

張指出，該個家庭曾因房間出問題，搬去其他樓層，「係巧合定相關，有啲擔心」，由於外傭帶有變異株，謹起見會追蹤重叠時間同層的住客，要接受一段時間檢疫，亦會與專家研究酒店是否出問題。

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