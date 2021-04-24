變種病毒｜西營盤華美達酒店外傭檢疫完後確診　由華大基因採樣

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-04-25 11:26

西營盤華美達海景酒店完成檢疫的菲傭，確診N501Y變種病毒。衞生署衞生防護中心追蹤後發現，外傭入住酒店期間，相鄰房間有3名確診住客，當中2人帶有變種病毒。港大微生物學系講座教授袁國勇昨晚（23日）視察酒店情況後認為可能與酒店通風有關。 華大基因回覆查詢時表示，在3月25日至4月15日期間，由該公司負責西營盤華美達酒店的採樣和檢測服務。帶變種病毒外傭在3月27日抵港，理應在4月7和14日接受採樣。換言之，該外傭在酒店兩次接受採樣，均由華大負責，採樣時有做足程序，每次均有更換手套。 袁國勇提到酒店採樣程序有兩間不同檢測承辦商進行，衞生署今日首次披露，由4月26日開始，Prenetics會加入與華大基因，一起為指定檢疫酒店服務。

感染南非變種病毒的29歲印裔男患者，曾在尖沙咀華美達華麗酒店檢疫，其後衞生署衞生防護中心追蹤後發現，外傭入住酒店期間，相鄰房間有3名確診住客，當中2人帶有變種病毒。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

港大微生物學系講座教授袁國勇、衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮，聯同及機電工程署代表於昨日晚上到西營盤華美達酒店視察。

袁國勇指，發現當酒店房間開窗後，住客再開門取食物或採樣，房內的風會吹向走廊，有機會傳入旁邊房間。他指出，酒店走廊特別窄，房間亦偏細，令問題更容易發生，建議減低入住率及在走廊增設空氣清新機。

然而，袁國勇於回覆傳媒提問時表示，住客在酒店進行採樣，分別由兩個不同檢測承辦商進行，但未提及當中有否涉及早前出現「假陽性」個案華大基因。

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衞生署發言人今日（24日）回應指，現時的外判檢測服務承辦商為華大基因（BGI），由4月26日開始，另一間檢測公司Prenetics會加入與華大基因一起為指定檢疫酒店接受強制檢疫人士提供檢測服務，為確保採樣質素，政府已在外判合約内加入指定條文，要求承辦商的服務必須符合當局要求的質素。

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衞生署又指，會安排多間外判承辦商為在指定檢疫酒店接受強制檢疫人士，在其檢疫期第12天在酒店接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本檢測，並在該人士到港後第19天須再次接受檢測，安排均在所有指定檢疫酒店實施，在不同時期由不同的外判檢測服務承辦商負責。

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此外，就港府予外判服務承辦商會採取適當的感染控制措施中，檢測員為強制檢疫人士在檢疫房間門口採樣，指引於本月20日有所更新職員的個人防護裝備，需配備N95呼吸器。

另外，就早前驗到「假陽性」個案，華大稱已向政府提交初步調查報告，強調華大有覆檢流程，亦已按袁國勇的建議作出改善，及加強內部監管程序。