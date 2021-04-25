新冠肺炎｜今錄6宗確診　4人為外傭　2人是康城綠茵幼園老師家人

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-04-25 16:16

本港今日（25日）錄得6宗確診，4宗為輸入個案全部都是外傭、兩宗為早前確診、日出康城綠茵英文國際幼稚園老師的家人，今日無源頭不明個案。輸入個案中，一名菲傭帶有N501Y變種病毒，她早於禁飛前一周抵港。

6宗確診中，4宗都是抵港外傭。包括帶有N501Y的變種病毒、39歲菲傭，（編號：11737），她坐5J272航班，4月10日抵港，入住大角咀香港旺角帝盛酒店，檢疫時第12日採集的樣本確診。政府4月20日起，禁止菲律賓、印度、巴基斯坦航班來港14日。

餘下3宗個案都是印傭，全部都坐CX798航班。一人為41歲女病人（編號：11732），她4月16日抵港，住尖沙咀華美達華麗酒店；另外兩宗則是4月23日抵港，分別為30歲（編號：11733）及34歲（編號：11734）女病人。

本地個案方面，兩名同住將軍澳新寶城4座的60歲退休男子（編號：11735）及56歲家庭主婦（編號：11736），他們是4月22日確診、日出康城綠茵英文國際幼稚園老師的同住家人，兩人都在隔離營確診。衞生防護中心表示，今日確診個案中無人接種過新冠疫苗，而初步確診個案少於10宗。

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