新冠肺炎・4.25｜增6人確診　誤檢確診2人出院　密切接觸者仍檢疫

撰文： 王潔恩 朱海棋 勞敏儀 孔繁栩 陳淑霞 麥凱茵 袁澍 黃詠榆 歐陽德浩 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-04-25 23:47

本港新冠肺炎疫情仍然持續，未能清零，今日 （25日）新增6宗確診個案，2宗本地感染，住將軍澳新寶城4座，餘下4宗是輸入個案。 彭博引述消息稱，香港及新加坡擬於5月26日開始免檢疫「旅遊氣泡」，如雙方疫情均無大變化，6月26日起會增加往來航班。

今日（25日）共10名人士由尼泊爾加德滿都乘坐一包機抵澳，當中5人抗體檢測呈陽性。（資料圖片）

新冠肺炎｜10人由尼泊爾乘坐包機今抵澳門 5人抗體檢測呈陽性

【23:09】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心公佈，今日（25日）共10名人士由尼泊爾加德滿都乘坐一包機抵澳，入境時立即接受新冠病毒核酸及抗體檢測，當中5人抗體檢測呈陽性。另外，由明日（26日）零時起，所有在入境澳門前28天、曾到過尼泊爾或巴西的人士，須按照衛生當局的要求在指定地點接受28天醫學觀察。

變種病毒｜衞生署向檢疫酒店住戶發關窗令 開門取物資前須先閂窗

【23:03】新冠肺炎變種病毒疑殺入社區，來港38歲菲傭（#11730）入西營盤華美達海景酒店檢疫隔離時，懷疑有隔離人士打開房間內的門窗，殘留病毒在走廊造成空氣傳播。香港大學微生物學系講座教授袁國勇今日（25日）下午向《香港01》表示，為減空氣傳播風險，應該要求房客關上窗再採樣，或直接進行在房間採樣。衛生署晚上回覆指，已要求檢疫人士在開門取物資或餐盒之前，必須關閉所有窗戶及佩戴口罩。

曾入住西營盤華美達海景酒店的菲傭（#11730），疑被鄰房變種病毒患者傳染。（資料圖片／李澤彤攝）

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

11人昨打復必泰疫苗後入院 38歲女子眼瞼腫脹、臉部出疹

【22:20】政府公布昨日共有11人接種疫苗後送院，其中10人已經出院，一人留院觀察，全部打第一劑復必泰。其中一名38歲女子在西灣河體育館接種後，臉部出疹及眼瞼腫脹，另一在聖保祿醫院接種的45歲好，則出現雙腳麻痺，二人經治療後已經出院；需留院觀察的51歲男子在西灣河體育館接種，出現暈眩。其他人士症狀包括有蕁麻疹、血管迷走神經性昏厥、血壓上升、心悸及胸部不適，一名24歲女子在中山紀念公園體育館接種後，有過度換氣情況，送瑪麗醫院治療後已經出院。

【22:18】政府公布接種計劃開展59日以來，已為市民接種共約1,275,300劑疫苗。當中約842,800名市民已接種第一劑疫苗，包括約405,400名接種科興疫苗，約437,300名接種復必泰疫苗。約432,500名市民已接種第二劑疫苗，包括約282,700名接種科興疫苗，約149,800名接種復必泰疫苗。

截至今晚8時的過去24小時，約有3,700名市民接種第一劑科興疫苗、7,600名市民接種第二劑科興疫苗；約有10,700名市民於社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗，接種第二劑復必泰疫苗的市民約有100名。社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為96%；社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率則約為94%。

新增的兩宗本地個案居於將軍澳新寶城4座，潛伏期曾光顧樓下元朗正記茶餐廳。（資料圖片）

確診食肆｜新寶城幼稚園老師染疫家人曾光顧樓下元朗正記茶餐廳

【21:15】本港今日（25日）新增6宗個案，4宗為輸入個案，2宗本地個案為早前確診的日出康城綠茵英文（國際）幼稚園老師的同住家人。衞生署衞生防護中心晚上公布確診患者行蹤，60歲退休男子（編號：11735）及56歲家庭主婦（編號：11736），潛伏期曾光顧他們居住的將軍澳坑口新寶城「元朗正記茶餐廳」。

▼4.23堅尼地道8號豪宅Kennedy Terrace撤離檢疫▼

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東亞銀行李民斌住染變種病毒菲傭同一幢豪宅 須檢疫21日

【20:07】新冠肺炎變種病毒殺入本港，昨日（24日）一名源頭不明、帶有N501Y變種病毒的菲傭住於半山堅尼地道8號Kennedy Terrace，衞生防護中心為為阻截擴播風險，同一豪宅的約60名居民都需要入住隔離營檢疫21日，當中包括東亞銀行聯席行政總裁李民斌。東亞銀行證實事件。據悉其父東亞銀行執行主席李國寶、胞兄東亞銀行副行政總裁李民橋則不在上址居住。

東亞銀行聯席行政總裁李民斌因居住於Kennedy Terrace，故獲衛生防護中心安排入住隔離營21日。（資料圖片 ）

荃灣如心酒店女房務員被誤診 住客仍要酒店檢疫：今次真係賞你住

【19:52】華大基因早前爆出多宗疑似檢測出錯的「假陽性」個案，當中涉及兩名內地回港女子，包括46歲荃灣西如心酒店女房務員，連累約43名員工、住客要檢疫10日，二人已經出院，惟密初接觸者仍未「獲釋」。有被隔離住客向《香港01》投訴，在酒店檢疫第6日，今早才得知相關消息，故致電政府熱線求助，惟公務員事務局、衞生防護中心亦無法解答，「（職員）完全唔知發生緊咩事」，因此仍被困酒店檢疫。



他直斥港府做法離譜，「無人通知過我，到依家都唔知確診者是陰性，定係陽性，捉人入嚟就快」，又反諷道「今次真係『賞你住』！」

住客李先生及妻子目前仍在觀塘帝盛酒店隔離。（投訴人李先生提供圖片）

我無事，你冤枉我，你搞到誤診，搞到成層樓全部去隔離，人哋點睇我？我一個人連累咁多人。 被誤檢確診黃女士

獨家｜華大誤檢苦主親述回港假陽性經歷 住院精神崩潰想自殺

【19:02】衞生防護中心日前公布，兩人在本月初由內地回港，深喉唾液樣本送交華大基因化驗呈陽性反應而「確診」，但入院後再檢測，二人病毒及抗體都呈陰性，衞生署調查揭華大實驗室檢測出問題而令樣本受到污染，導致「假陽性」。



本月初從福建回港的黃女士是其中一位被誤當確診人士，她於昨日（24日）「獲釋」回家。黃女士今日（25日）接受《香港01》訪問時透露「被確診」經歷，她憶述是在家居檢疫期完結前夕被送入院，連累鄰居及男朋友被列為密切接觸者送往檢疫，最終竟發現檢測出錯，但她已飽受近一周的精神折磨，甚至想過自殺。即使她昨日終於回家，檢測均呈陰性的鄰居卻要繼續困在酒店，感到內疚又難過，認為政府欠她一句道歉，亦應就今次失誤作出賠償。

▼4月19日，荃灣芙蓉大廈封區檢測▼

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旅遊氣泡｜彭博：新加坡香港5月26日實施 有望食真海南雞飯？

【17:39】香港與新加坡早於去年11月訂立「旅遊氣泡」，不過本港其後再爆發新冠肺炎疫情，導致計劃擱置。上周四（22日）新加坡更單方取消了原定的發布會。今日（25日）《彭博社》報道，兩地最快５月26日重啟「旅遊氣泡」計劃，但前題是兩地的疫情要保持穩定；如疫情無反彈或增加航班班次。

偽冒電話指示市民前往隔離檢疫 醫管局：不會透過錄音電話聯絡

【16:15】醫院管理局發言人今日（25日）呼籲市民，小心偽冒由醫管局撥出的電話，透過錄音形式，指示市民前往進行隔離檢疫。醫管局重申，不會透過錄音電話，聯絡市民進行隔離。

海洋公園│劉鳴煒：黃智祖專責落實重生方案 涉修例及與政府交涉

【15:04】海洋公園將推行「重生方案」，前旅遊事務專員黃智祖會借調海洋公園出任行政總裁，為期半年。海洋公園董事局主席劉鳴煒今日（25日）出席公園活動時指出，「重生方案」涉及修例及與政府部門交涉，黃智祖將專責推動方案。就外判園區設施計劃，劉透露，會在未來6至9個月收集「競投興趣表達書」，之後才會進行招標工作。

海洋公園董事局主席劉鳴煒今日（25日）出席公園活動時指出，「重生方案」涉及修例及與政府部門交涉，黃智祖將專責推動方案。（盧翊銘攝）

酒店檢疫者房門口採樣 增空氣傳播風險 袁國勇：應酒店房內採樣

【14:41】本港已有兩名變種病毒患者走入社區，埋下爆發危機。特首林鄭月娥曾表示，外防輸入已經滴水不漏。不過已走出社區、帶有變種病毒的外傭，在西營盤華美達酒店檢疫隔離時，懷疑經殘留在走廊的病毒傳染給同層的檢疫人士。香港大學微生物學系講座教授袁國勇回覆《香港01》表示，檢疫人士應該在酒店房內關上門才採樣，但該酒店房太擠逼未必可行，唯有要求房客關上窗後再在房門口盡快完成採樣。

新冠肺炎｜今錄6宗確診 4人為外傭 2人是康城綠茵幼園老師家人

【14:13】衞生署衞生防護中心公布，截至四月二十五日零時零分，中心正調查6宗新增2019冠狀病毒病確診個案，至今本港個案累計11 737宗（包括11 736宗確診個案和一宗疑似個案）。新增的個案中，4宗為輸入個案，分別3人由印尼及1人由菲律賓抵港，2宗與本地個案有流行病學關連，均住在將軍澳新寶城4座。

【13:20】消息透露，今日新增6宗確診個案，2宗是與本地有關個案，4宗為輸入。

▼打針年齡門檻降低，年輕人接種科興疫苗情況▼

強制檢測大廈｜五個處所上榜 包括亞斯理幼稚園、天恒幼兒學校

政府周六晚上公布，有三個處所及兩間學校納入強制檢測名單，包括半山堅尼地道8號Kennedy Terrace、葵涌邨曉葵樓、將軍澳政府綜合大樓、荃灣循道衛理聯合教會亞斯理幼稚園及幼兒園及天水圍天恒幼兒學校。

確診食肆處所｜民政處司機曾到南豐廣場、TKO GATEWAY

政府周六晚上公布確診患者行蹤，確診的38歲男患者任西貢民政處司機，曾到西貢將軍澳政府綜合大樓，及南豐廣場和TKO Gateway兩個商場，另一名3歲男童則曾到大窩口的循道衛理聯合教會亞斯理幼稚園及幼兒園上學。至於帶有變種病毒的菲傭則未有進一步行蹤公布。

新冠疫苗｜75歲男打第二針科興後15日亡 有糖尿病 累計23死

周六（24日）公布，兩人打疫苗後死亡，均為科興疫苗。一名75歲男子，周六（24日）在家中被發現不省人事後，搶救無效離世。他曾於15日前（即4月9日）接種第二劑科興疫苗，他本身有糖尿病和高血壓。

科興疫苗｜58歲女中風後死亡 死前10日曾打第二針 本身有高血壓

一名58歲女子被發現在家中不省人事，送院後死亡，她在死前10日接種了第二劑科興疫苗，初步臨床診斷她出現「蛛網膜下腔出血」及心搏停止，而她本身患有高血壓及肥胖。衞生署稱，現時未有臨床證據顯示與疫苗接種有關。

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▼4.23堅尼地道8號豪宅Kennedy Terrace撤離檢疫▼