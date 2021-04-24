確診食肆處所｜民政處司機曾到南豐廣場、TKO GATEWAY

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-04-24 22:14

本港今日（24日）新增3宗本地個案，其中兩宗為早前日出康城綠茵英文（國際）幼稚園老師的有關連個案，衞生署衞生防護中心晚上公布確診患者行蹤，今日確診的38歲男患者任西貢民政處司機，曾到西貢將軍澳政府綜合大樓，及南豐廣場和TKO Gateway兩個商場，另一名3歲男童則曾到大窩口的循道衛理聯合教會亞斯理幼稚園及幼兒園上學。 至於今日確診、帶有變種病毒的菲傭則未有進一步行蹤公布。

確診的38歲男子（個案編號：11729）居於將軍澳顯明苑，任職西貢民政處司機，曾到西貢將軍澳政府綜合大樓，並到過將軍澳區內兩個商場，包括南豐廣場及TKO Gateway。衞生防護中心指，因患者曾與早前確診的幼稚園老師（個案編號：11711）到訪TKO Gateway內的舒適堡健身中心，二人雖不相識，但亦列為有關連個案。

康城幼稚園老師傳染3歲童、西貢民政處司機 帶變種病毒菲傭確診

今日亦有一名3歲男童確診，衞生防護中心指男童為確診幼稚園老師的親人。男童居於葵涌邨曉葵樓，在循道衛理聯合教會亞斯理幼稚園上學。

▼4.23堅尼地道8號豪宅Kennedy Terrace撤離檢疫▼

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另外一宗涉及變種病毒N501Y的38歲菲傭（個案編號：11730）曾在西營盤華美達景酒店檢疫，疑於檢疫期間感染。檢疫後她居於僱主的半山堅尼地道8號Kennedy Terrace，而曾到訪的中環萬邦行、灣仔入境事務大樓及中環錦安大廈都已被列入強制檢測公告，惟衞生防護中心至今日未有更新其行蹤。

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