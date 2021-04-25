荃灣如心酒店女房務員被誤診　住客仍要酒店檢疫：今次真係賞你住

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-04-25 20:52

華大基因早前爆出多宗疑似檢測出錯的「假陽性」個案，當中涉及兩名內地回港女子，包括46歲荃灣西如心酒店女房務員，連累約43名員工、住客要檢疫10日，二人已經出院，惟密初接觸者仍未「獲釋」。有被隔離住客向《香港01》投訴，在酒店檢疫第6日，今早才得知相關消息，故致電政府熱線求助，惟公務員事務局、衞生防護中心亦無法解答，「（職員）完全唔知發生緊咩事」，因此仍被困酒店檢疫。 他直斥港府做法離譜，「無人通知過我，到依家都唔知確診者是陰性，定係陽性，捉人入嚟就快」，又反諷道「今次真係『賞你住』！」

荃灣西如心酒店女房務員被華大基因檢測陽性，曾住由她執房的住客要送住檢疫，惟女房務員被誤診，檢疫人士卻未獲釋。（資料圖片)

女房務員同事及一批住客須檢疫

華大基因疑出錯，致28個樣本受污染，出現「假陽性」。衞生防護中心上周五（23日）確認，該28個「假陽性」人士當中，有27人入院後都是陰性，如最後他們有兩個樣本陰性及抗體結果呈陰性，就會安排出院；而他們的78名密切接觸者，都可離開檢疫中心。

兩名早前由內地回港、被列為確診的女子，於上周一（19日）被列為確診者，中心稱仍未能確定她們的樣本是否同樣在華大實驗室受污染，需與專家再商討，才能決定會否把兩人由確診名單中剔除。不過，醫管局今日最新資料顯示，涉事二人（編號：11701、11702）已經出院，當中#11701、56歲黃女士今日接受《香港01》訪問時透露「被確診」經歷，認為政府欠她一句道歉。

住客李先生及妻子目前仍在觀塘帝盛酒店隔離。（投訴人李先生提供圖片）

稱致電政府兩部門：職員問返咩假陽性？

由於該名46歲荃灣西如心酒店女房務員確診，她的同事、以及住過由她執拾房間的住客一共43人，被衞生署強制送往檢疫，酒店其他員工及指定日期曾入住住客強制檢測。

投訴人李先生偕妻子因在本月15日，曾入住荃灣西如心酒店涉事樓層的房間，故被列為密切接觸者，被送到觀塘帝盛酒店隔離檢疫。

李先生指，本月20日被接往觀塘帝盛酒店隔離，料本月30日可以離開，惟今日突然收到家人通知，指該名房務員疑涉「假陽性」，故致電熱線查詢，「打咗電話，點知係公務員事務局接，跟住再打去衞生防護中心，（職員）完全唔知發生咩事，問返咩假陽性？」

李先生今日曾致電熱線求助，惟職員亦不知箇中詳情。（投訴人李先生提供圖片）

他直斥政府做法離譜，直指誤檢一事「跣了好多人」，又指政府應盡快解釋清楚，該名房務員到底是否確診，「直到現在，我也不知道確診者是陰性或是陽性。」李無奈指，由於要檢疫10日，兩夫婦期間「手停口停」，原預約了本月30日接種第二劑疫苗，如今未知能否如期赴約，促政府盡快解釋清楚。

當得知涉事房務員已經出院，李大感震驚，「下？出埋院？今次真係『賞你住』！」



《香港01》正就相關檢疫安排，向衞生署查詢。

▼4月19日，荃灣麗城花園二期第4座封區檢測▼