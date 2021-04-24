回港易女子假陽性 芙蓉大廈無辜封區 DSE考生擔心居民促賠償

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-04-24 20:23

華大基因的化驗室遭到污染，多個樣本被驗出「假陽性」，包括兩名從內地回港的女子，其中一名從福建返港女士居住的荃灣芙蓉大廈周一（19日）晚被突襲封區，有應屆文憑試考生指當晚十分擔心封區會持續不止一晚，憂慮會影響到考試，又指當晚突然封區，殺她一個措手不及，檢測排隊近半小時，形容需時太久，打亂溫習進度。 亦有居民批評，當局在封區前未有公布確診個案，及後又未有聯絡居民個案是假陽性，令住戶虛驚一場，直斥當局消息發布混亂，又指當局令居民無辜折騰了一整夜，不少人工作被打亂，但當局以及華大基因均無向受影響居民道歉，認為當局應賠償居民損失。

荃灣芙蓉大廈早前因現疑似內地輸入個案被突襲封區，後來證實為假陽性個案。（林穎嫺攝）

DSE考生被封區：影響到溫書

居於荃灣芙蓉大廈的應屆DSE考生謝同學指，大廈周一無辜被封區「都驚佢封好多日，但好彩只係一晚」，她得悉封區消息後已立即向班主任求救、報備疫況。她續指，當晚輪候檢測近半小時，「都排幾耐，有少少影響到溫書」，「打擾到我考試就係好大嘅問題」。她續指，有住戶確診亦擔心自己會染疫，無法應考DSE，檢測陰性結果出爐後才放下心頭大石。

她續指，擔心檢測錯誤問題持續發生，「考緊試期間封區就唔得㗎喎」，又擔心會與被無辜送往檢疫中心隔離，她查閱過隔離期間應考的通告，認為在竹篙灣應考配套不足、對考生不利。她透露母親對她實施「禁足令」，不容許她在應考日子外踏出家門，以防她不幸中招。

4月19日荃灣芙蓉大廈被列為「受限區域」，居民禁足留在其處所，之後獲安排到臨時採樣站接受強制檢測。（張浩維攝／資料圖片）

大學生趕回家 斥封區浪費公帑

正在大學就讀的居民黃先生亦指，封區當日自己要突然從大學趕回家，打亂日常生活的行程。他續指，政府在封區前夕未有公布大廈有住戶確診，及後亦未有向居民公布相關個案最終是陰性，至記者問及才恍然大悟，他直斥當局消息發布混亂、缺乏透明度，令住戶虛驚近一周，又直斥當局封區是浪費公帑。

他續指，華大基因失誤致樣本遭受污染，應共同承擔錯誤封區的費用，而當局在處罰承辦商的制度上亦欠缺透明度，市民如同被蒙在鼓裏，促請當局公開有關罰則，他亦不滿政府和華大至今仍未向受影響人士道歉，促請當局早日向市民交代，並賠償受影響住户。

另一名居民杜小姐亦批評當局封區做法擾民，令市民相當麻煩，當局當晚未能承諾何時解封大廈，令上班一族難以應變，更聽聞要輪更工作的鄰居未能趕及上班，「擾唔擾民？其實一直都擾民，但佢哋都係一直咁繼續落去㗎啦。」

她續指，大廈突然爆出有內地回港人士確診，令住戶人心惶惶，「突然間有粒『種子』種咗喺度，都係有恐慌」。她直言不期望當局會賠償受影響居民，但希望當局盡快公布事件的來龍去脈，並公開化驗室承包檢測的流程和罰則等。

▼4月19日，荃灣芙蓉大廈封區檢測▼