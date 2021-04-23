華大基因28個樣本假陽性　當中27人證實屬陰性　78人無辜被檢疫

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-04-23 19:12

華大基因疑出錯，致28個樣本受污染，出現「假陽性」。衞生防護中心今天（23日）確認，該28個「假陽性」人士當中，有27人入院後都是陰性，如最後他們有兩個樣本陰性及抗體結果呈陰性，就會安排出院；而他們的78名密切接觸者，都可離開檢疫中心。 至於兩名近日由內地回港、被列為確診的女子，中心稱仍未能確定她們的樣本是否同樣在華大實驗室受污染，需與專家再商討，才能決定會否把兩人由確診名單中剔除。

至於兩名近日由內地回港、被列為確診的女子，張竹君稱仍未能確定她們的樣本是否同樣在華大實驗室受到污染，需與專家再商討，才能決定會否把兩人由確診名單中剔除。（李澤彤攝）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，昨天華大基因呈交的30個陽性樣本當中，只有兩人證實確診，他們都是輸入個案，分別是第11720、11728宗個案，二人分別由菲律賓及印尼來港，這名菲律賓入境者更帶有N501Y變種病毒。

而餘下的28名人士，當中有27人在入院後都檢測到陰性結果，部分人抗體測試也呈陰性，餘下一人就未有結果。今早一名地盤工曾致電電台，投訴他的同事檢測結果屬「假陽性」，連累他需檢疫。張竹君回應指控，稱28個假陽性樣本不包括九龍塘的地盤個案，該確診地盤工並非由華大的化驗所檢測。她又指，受影響的28人，涉及78名密切接觸者，如該28人都有兩個樣本呈陰性及抗體陰性，就會安排出院，而他們的78名密切接觸者都可離開檢疫中心。

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲。 （李澤彤攝）

兩內地回港個案仍需審視是否「假陽性」

早前兩名由內地回港的女子被列為確診個案（第11701、11702宗），二人分別住在荃灣芙蓉大廈和荃灣新青大廈，其中一人是荃灣如心酒店房務員，她們的樣本同樣由華大基因負責檢測。對於該兩宗個案是否同屬「假陽性」，張竹君稱，她們CT值高於30，病毒量少，入院後檢測都呈陰性，抗體亦屬陰性，但她們是在4月17日採集樣本，而非「出事」的同一批樣本，到底是否「假陽性」仍未能完全確定。

張竹君又解釋，以往都有確診者在入院後檢測屬陰性，部分人亦無抗體，中心會再諮詢港大微生物學系講座教授袁國勇，才能決定會否把兩人由確診名單中剔除。被問到二人入院後，有否與其他確診者同房，醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲稱，手頭上並無相關資料。張竹君指，中心暫時未有懷疑其他確診個案有「假陽性」的情況。

張竹君補充，華大基因現時仍有繼續提供檢測服務，但衞生防護中心對於華大提交的陽性樣本，將加倍小心處理，會再反覆檢測，並留意患者入院後情況，決定是否列為確診個案。

華大基因的流動採樣亭。 （資料圖片）

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