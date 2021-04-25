東亞銀行李民斌住染變種病毒菲傭同一幢豪宅　須檢疫21日

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-04-25 20:10

新冠肺炎變種病毒殺入本港，昨日（24日）一名源頭不明、帶有N501Y變種病毒的菲傭住於半山堅尼地道8號Kennedy Terrace，衞生防護中心為為阻截擴播風險，同一豪宅的約60名居民都需要入住隔離營檢疫21日，當中包括東亞銀行聯席行政總裁李民斌。東亞銀行證實事件。據悉其父東亞銀行執行主席李國寶、胞兄東亞銀行副行政總裁李民橋則不在上址居住。

東亞銀行聯席行政總裁李民斌因居住於Kennedy Terrace，故獲衛生防護中心安排入住隔離營21日。（資料圖片 ）

38歲菲律賓來港女傭確診感染新冠肺炎（#11730），她源頭不明並帶N501Y變種病毒，在西營盤華美達海景酒檢疫21日後，回到僱主於Kennedy Terrace家中工作，其後發病，4月22日到社區檢測中心檢測後確診。

由於該宗源頭不明個案涉及N501Y變種病毒株，為阻截N501Y變種病毒株擴散的潛在風險，衞生防護中心上周五（23日）安排Kennedy Terrace所有樓層單位沒有病徵的住戶進行強制檢疫，約60人已獲安排進行隔離，當中包括李民斌。

▼4.23堅尼地道8號豪宅Kennedy Terrace撤離檢疫▼

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東亞：李民斌已打疫苗 檢疫期間檢測呈陰性

東亞銀行證實李民斌居於該豪宅，他已按當局要求進行檢疫及檢測；發言人表示，李民斌早前已完成疫苗接種，而強制檢疫期間剛完成的檢測結果為陰性。另銀行在獲通報後，已按照既定的防疫程序通知相關人士進行檢測，以保障人員的健康安全，現階段並沒有接獲任何有關人士陽性報告的通知，業務運作不受影響。

李國寶（中）及李民橋（左）並非在Kennedy Terrace居住，故毋須如李民斌（右）送往檢疫。（資料圖片 / 龔嘉盛攝）