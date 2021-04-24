變種病毒｜長洲居民二次強檢　要用年假檢測感擾民　倡增檢測站

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-04-24 14:46

新冠肺炎疫情持續，首宗於社區發現N501Y變種病毒株患者，早前曾到訪長洲，當日曾到長洲碼頭人士，需要接受第二次強制檢測。 有於來往長洲渡輪工作的水手稱，由於船上多人，加上有風，擔心有感染風險。有長洲居民則稱，雖然當日在外留宿不屬強檢公告要求之列，惟被公司要求檢測後，才可復工，要動用年假等候檢測結果期間。他斥政府做法擾民，無必要強制大量居民檢測。

因應變種病毒個案的二次強制檢測，當局於中環5號碼頭外，設有一輛流動檢測車，惟只供於碼頭工作人士檢測。職員指，其他市民要到愛丁堡廣場的流動檢測站。

水手不確定是否與確診者同船 憂曾接觸染疫有風險

在早上約11時多，輪候檢測人數不多，排隊人數不多於10人。有於來往中環及長洲渡輪工作的水手表示，不清楚自己是否曾與確診者同船，擔心曾與對方接近，而由於船上多人，加上風向，擔心會有感染風險。新渡輪事後已有加強清潔。

至於任職清潔工的樊女士稱，自己當日工作時間與確診者到訪時間不同，雖對變種病毒感擔心，坦言仍然要工作，只好做足防疫清潔工作，如戴好口罩、洗手等。她指，公司每月向前線派發一盒口罩，但平均每日要更換兩個口罩，認為有不足。

長洲居民孔先生認為政府今次強檢做法擾民。（張嘉敏攝）

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至於在愛丁堡廣場的流動檢測站，則停泊三輛檢測車，於中午時份，有約10多人輪候檢測。長洲居民孔先生稱，患者到訪長洲當日，自己在外留宿未有回長洲，但因公司要求待有陰性結果才可復工，於周一（19日）接受檢測。

他稱，由於當日晚上才獲通知要檢測，最終要請兩日年假等待檢測結果。他指，長洲的檢測站多人，第一次強檢時甚至要延長開放時間，而中環碼頭的檢測車只供船公司員工檢測，認為應擴至為長洲居民檢測。

他又批評，政府今次要求大量長洲居民及訪客強制檢測的做法擾民，認為只需要強檢與確診者同一班船的人士便可，「有殺錯冇放過，係咪擾民？你咁去撩都要錢㗎嘛。」

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