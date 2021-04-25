確診食肆｜新寶城幼稚園老師染疫家人曾光顧樓下元朗正記茶餐廳

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-04-25 21:18

本港今日（25日）新增6宗個案，4宗為輸入個案，2宗本地個案為早前確診的日出康城綠茵英文（國際）幼稚園老師的同住家人。衞生署衞生防護中心晚上公布確診患者行蹤，60歲退休男子（編號：11735）及56歲家庭主婦（編號：11736），潛伏期曾光顧他們居住的將軍澳坑口新寶城「元朗正記茶餐廳」。

新增的兩宗本地個案居於將軍澳新寶城4座，潛伏期曾光顧樓下元朗正記茶餐廳。（資料圖片）

新增的兩宗本地個案，分別是居於將軍澳新寶城4座的60歲退休男子（編號：11735）及56歲家庭主婦（編號：11736），二人皆是4月22日確診、日出康城綠茵英文國際幼稚園老師的同住家人，他們都在隔離營確診。衞生防護中心資料顯示，二人曾於4月21日到訪將軍澳坑口商場TKO Gateway及新寶城商場地舖「元朗正記茶餐廳」。

衞生防護中心資料顯示，二人曾於到訪位於新寶城商場的「元朗正記茶餐廳」。（facebook圖片）

染變種病毒菲傭住旺角帝盛酒店

至於另外4宗輸入個案，皆是抵港外傭。包括帶有N501Y的變種病毒、39歲菲傭（編號：11737），她坐5J272航班，4月10日抵港，入住大角咀香港旺角帝盛酒店。另外3宗個案皆是印傭，其中41歲女病人（編號：11732）住尖沙咀華美達華麗酒店。