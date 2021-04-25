新冠肺炎｜10人由尼泊爾乘坐包機今抵澳門　5人抗體檢測呈陽性

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-04-25 23:10

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心公佈，今日（25日）共10名人士由尼泊爾加德滿都乘坐一包機抵澳，入境時立即接受新冠病毒核酸及抗體檢測，當中5人抗體檢測呈陽性。另外，由明日（26日）零時起，所有在入境澳門前28天、曾到過尼泊爾或巴西的人士，須按照衛生當局的要求在指定地點接受28天醫學觀察。

今日（25日）共10名人士由尼泊爾加德滿都乘坐一包機抵澳，當中5人抗體檢測呈陽性。（資料圖片）

1人抗體為陽性不排出現復陽

澳門應變協調中心表示，10人當中，其中1人抗體為陽性且核酸結果不確定，不排除既往感染出現復陽，須在明日再覆檢； 4人核酸陰性而抗體為陽性，考慮為既往感染；其餘5人病毒核酸及抗體檢測均為陰性，為謹慎起見，已安排10人到公共衛生臨床中心作進一步觀察和檢查。

中心指，考慮到外國疫情嚴峻，出現傳染性極高的變種病種，感染風險高，同時亦有多地報道多次核酸檢測陰性後才確診的情況，為進一步降低從外國回澳人士，離開醫學觀察酒店時，對家庭和社區構成的公共衛生風險，早前決定由外國返澳人士，除須進行核酸檢測外，亦必須接受新冠病毒抗體檢測。

另外，自明日（26日）零時起，所有入境前28天曾經到過尼泊爾或巴西的入境人士，須按照衛生當局的要求，在指定地點接受28天醫學觀察，完成後毋需再進行自我健康管理。此措施亦適用於已入境但未完成醫學觀察人士。違反者除可能依法承擔相應的刑事責任外，尚可被採取強制隔離的措施。