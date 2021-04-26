菲傭隔離後確診變種病毒　曾祈殷疑採樣出事︰有冇來回撩好多次

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-04-26 09:32

本港新冠肺炎疫情持續，早前西營盤華美達海景酒店完成21日檢疫的菲傭，雖然在檢測期間檢測兩次，但後來確診N501Y變種病毒。當時華大基因負責該酒店的採樣和檢測服務。 醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今早（26日）於港台節目表示，新冠患者基本上於第一周的病毒量最高，認為沒理由驗不出病毒，令人懷疑採樣的準繩度出現問題。「採樣員擺拭紙入去鼻咽、咽喉有冇來回好多次？有冇套取黏膜細胞？」 他建議，若患者來自變種病毒的高發病地，或須在隔離檢疫期間增加檢測次數，將更有效捕捉到潛在個案。

時間上可推斷於酒店檢期間被感染

該變種病毒確診的外傭身上帶有抗體，代表身體上已出現免疫反應，時間上可推斷於酒店檢疫期間被感染。他解釋，通常在感染病毒後的10日後出現抗體，「自然令人諗緊啱啱離開檢疫酒店，正正話咁嘅情況，佢數返轉頭喺10日前得到感染呢？值得我哋擔心。」

曾指，患者基本上於第一周，尤其於第3至5日的病毒量最高。因此他推斷，若該外傭於酒店檢疫第12日至19日，若身上帶有高病毒量，沒理由驗不出病毒。他指，由於兩次檢測均獲得陰性結果，令人懷疑採樣的準繩度出現問題，形容情況令人有點擔心。「的而且確令人覺得好出奇，採樣員擺拭紙入去鼻咽、咽喉有冇來回好多次？有冇套取黏膜細胞？或可能撩唔中有病毒個位？」

曾建議，倘若患者來自變種病毒的高發病地，或須在隔離檢疫期間增加檢測次數，將更有效捕捉到潛在個案。因此現時的情況，須檢視當時採樣員的資歷，為隔離人士檢測的情況及質素等，是否符合準則。

（資料圖片／黃寶瑩攝）

曾亦表示，華大基因於過去幫助香港完成不少檢測服務，當局亦核實過華大的質素，認為不需要懷疑。他稱，政府會檢視實驗室每一個步驟，例如化驗的系統性、人手調配、環境因素等。

雖然華大基因負責的流動採樣站服務暫停，但現時21間社區檢測中心，華大基因仍佔有其中7間，節目主持人問到會否帶來問題。曾認為不需要擔心，認為華大基因若能理順所有問題，呈交檢討報告，相信政府會繼續容許提供服務。他亦指，華大基因過去為香港提供不少檢測服務，需要認同華大過去的貢獻。

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節目主持人再追問是否因欠缺資源，政府才容許華大基因繼續社區檢測中心的服務。曾則表示，「相信有呢方面可能性。」他估計，政府降低華大基因的參與度，希望其他承辦商能填補空缺，或平均分布不同承辦商的比例， 以減少依賴，帶來互相比較及競爭的效用，才能提高服務質素。