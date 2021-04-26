變種病毒｜何栢良籲為酒店檢疫者做抗體測試︰依家唔補救代價更大

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-04-26 13:06

本港新冠肺炎疫情持續，早前西營盤華美達海景酒店完成21日檢疫的菲傭，雖然在檢測期間檢測兩次，但後來確診N501Y變種病毒。當時華大基因負責該酒店的採樣和檢測服務。 港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（26日）於港台節目中建議政府，可規定曾於指定時間內在於酒店檢疫，包括已完成隔離檢疫的人士，需再做核酸檢測及抗體測試。他並建議政府應訂立標準，如承辦商使用的採樣捧、採樣員「撩幾多下」等。 香港分子病理檢驗中心主任黃利寶則於相同節目澄清，政府已提供的指引，採樣捧須進入鼻內1至2厘米，「唔會只係鼻窿出面撩兩撩」。

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暫停華大基因的檢測服務 將延長報告的通知時間

何栢良今早表示，政府暫停華大基因的檢測服務是有必要，認為需要等待調查報告，確定問題出現的原因。「就算將來用返華大發現有問題，都要確保返相同問題唔會發生，確保足夠控制措施先用返佢。」

何亦指，華大基因每日的檢測量相當多，「每日幾萬個樣本都話唔定。」他認為本港現時許多免費檢測服務均未能達標，稱有朋友檢測後兩日，仍未收到檢測報告的通知。然而他相信，暫停華大基因的檢測服務後，將延長現時報告的通知時間，不過他認同應暫停華大基因的服務，「如佢出嚟嘅報告係錯，影響會更加大，暫停係有必須性。」

雖然華大基因負責的流動採樣站服務暫停，不過仍維持社區中心的檢測服務。何栢良指，現時政府沒有公布承辦商檢測的份額，但他估計政府考慮到承辦商的承受能力，因現時本港每日的檢測量高，如高危行業從業員每14日1檢等，「一下子停嘅話，話唔定政府計過數，要成個星期先出到報告。」

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籲當局訂立採樣標準︰唔係轉咗服務供應商就好

何更指，目前最擔心檢測酒店會否出現假陰性的個案，以致變種病毒進入社區。由於整個4月有多宗酒店出現的確診個案，他建議政府，規定於指定時間內在酒店檢疫，包括已完成隔離檢疫的人士，需再做核酸檢測及抗體測試。他解釋，若檢疫人士的抗體驗出陽性，便得知酒店檢疫第12日及19日期間，檢測走漏的人數，同時亦隔離患者的家人及緊密接觸者。「如果依家唔補救，需要嘅力度更加大，代價亦會更加大。」

何指，雖然Prenetics暫時替代華大基因提供服務，但他認為重點在於採樣的標準，若採樣過程出現問題，實驗室驗出假陰性的機會增加。他建議，政府當局應訂立標準，如使用的採樣捧、採樣「撩幾多下」等。「有市民話畀我知採樣拭子唔理想，接觸嘅時間好短，如果嗰度做得唔妥當假陰性就大，唔係轉咗服務供應商就好。」

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酒店檢疫市民不怪責華大基因職員︰支棉花棒好大舊、入唔到去

聽眾陳先生表示，過去一年曾多次離開香港，現時在華大基因負責的酒店檢疫，已接受第二次檢測，發現本港採樣的程序出現問題。他指，香港的「棉花棒」（採樣棒）只在鼻孔「撩一撩」，長度不足10毫米，但外國如澳洲等地，其採樣棒幼細，能進鼻內50至60毫米，亦對鼻腔造成刺激而咳嗽。

但陳先生指，不會怪責華大基因的職員，「 因為棉花棒好大舊，入唔到去。」他更指，外國會先對喉嚨採樣，令採樣棒濕潤後，使用同一支採樣棒「撩鼻」。相反，香港使用兩支採樣棒，「好粗好硬同好乾，好難入鼻，只係撩到1CM當做完，所以我都好懷疑個準確性。」

陳先生更指，香港一向重視「外防輸入」，因此對採樣的問題感到驚奇。他更認為，正因香港的檢測水平低，較遲發現病毒，才需不斷延長隔離檢疫時間至21日。他相信，若改善採樣的程序，14日檢疫便足夠，斥21日檢疫時間影響健康狀態。

黃利寶指，政府已提供的指引，採樣捧須進入鼻內1至2厘米，「唔會只係鼻窿出面撩兩撩」。（資料圖片／張浩維攝）

政府提供指引規定採樣捧須進入鼻內1至2厘米

其後，香港分子病理檢驗中心主任黃利寶，亦於同一個節目反駁陳先生的意見，指香港使用的並非「棉花棒」，稱現時香港使用的採樣捧以纖維製成，「唔會硬掘掘」，方便放進病毒保存液。」

黃亦澄清，政府已提供的指引，採樣捧須進入鼻內1至2厘米，「唔會只係鼻窿出面撩兩撩」。但他承認，外國的鼻咽拭子檢測較好，因此香港才需要同時進行口、鼻兩方面的檢測。