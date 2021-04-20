變種病毒｜何栢良倡分析酒店患者基因圖譜　強制入境者用安心出行

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-04-20 14:43

本港現有至少兩宗變種病毒確診個案，其中一名印度裔男患者感染南非變種病毒。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（20日）表示，該患者較大機會在酒店檢疫期間染疫，呼籲當局盡快詳細分析所有患者的病毒基因圖譜，以了解他們是否互相傳播。他建議酒店員工接受每周檢測，並鼓勵他們接種疫苗。當局亦應檢查酒店各項工作流程，包括送餐、收集檢疫人士衣物及處理垃圾等。 另外，何栢良建議港府參考新加坡政府做法，要求入境人士強制使用安心出行軟件，以減少因溝通問題無法追查他到過甚麼地方。

▼「抗疫新路向」 維持社交距離措施兩周▼

+ 11 + 11 + 11

港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，本港社區有至少兩宗變種病毒確診個案，當務之急是弄清楚變種病毒為何會走入社區，因在初期控制不到疫情，擔心在一、兩個月後，整個社區都滿布變種病毒。

何栢良認為，感染變種病毒的印度裔男子，較大機會在酒店檢疫期間染疫。本月4日一班從印度抵港的客機，累計已有47人確診，患者集中在幾間酒店檢疫。他呼籲當局盡快詳細分析所有患者的病毒基因圖譜，以作比較，了解他們是否互相傳播。

港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

12月25日起，外國抵港旅客須在指定檢疫酒店隔離21日，在赤鱲角國際機場，與以往聖誕節人潮不斷相去甚遠，十分冷清。（梁鵬威攝）

何栢良稱，外國不乏檢疫酒店互相傳染的例子。他指，新加坡烏節文華酒店同期有10名來自不同國家的旅客確診，其病毒基因排序高度相似。後來當局追查同期酒店住客及員工，發現酒店職員血清抗體測試11人陽性，即可能發生酒店職員與住客互相傳染的情況。

新西蘭有維修工人確診，經翻查閉路電視後，發現他在一間檢疫酒店內，曾與美國輸入個案住客相隔數分鐘乘搭過同一電梯。後來研究人員建議酒店員工、檢疫期滿旅客與新入境旅客分開乘搭不同電梯。而澳洲以病毒基因排序分析，分別發現多宗檢疫酒店職員和部份入境住客確診，是在酒店內出現同層傳播。

何栢良稱，酒店原本的設計並非用來檢疫，倘檢疫酒店短時間內密集出現確診個案，便有可能造成檢疫酒店內傳播，「員工風險分分鐘仲高過醫院。」他建議酒店員工盡快接受每周檢測，以及接受血清測試，了解有否曾受感染；並鼓勵他們接種疫苗。當局亦應檢查酒店各項工作流程，包括送餐、收集檢疫人士衣物及處理垃圾等，減少交叉傳播的風險。

+ 14 + 14 + 14

另外，何栢良稱，變種病毒男患者由4月9日至4月17日的行蹤，中間仍有數天是空白，未披露到過甚麼地方。他建議港府參考新加坡政府做法，要求入境人士強制使用安心出行軟件，以減少因溝通問題無法追查他到過甚麼地方。他指出，病毒潛伏期中位數是五天左右，患者在社區逗留的日子已足以構成一至兩代傳播。