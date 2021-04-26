新加坡旅遊氣泡｜國泰、新加坡航空公布航班安排　航班時間表一覽

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-04-26 14:00

政府今日（26日）宣布，香港與新加坡的「航空旅遊氣泡」將於5月26日啟航，參與旅客需乘搭專屬航班往返兩地。國泰航空及新加坡航空公布「航空旅遊氣泡」航班安排。

5月26日至6月9日，每日由香港出發及由新加坡出發航班各有一班，6月10日起由香港出發及由新加坡出發航班分別增至每日兩班。

國泰CX759及CX734作旅遊氣泡航班

國泰航空表示，將採用空中巴士A350-900航機，運作「航空旅遊氣泡」CX759及 CX734 航班。首班由香港出發的CX759航班（預定由早上9時10分起程，當地時間下午1時05分抵達）將於5月26日啟程，而首班由新加坡出發的CX734航班（預定由當地時間下午2時45起程，傍晚7時抵達）將於5月27日出發。

▼國泰航空「航空旅遊氣泡」航班時間表▼

其後，由香港出發的CX759航班5月27、29日及6月1、3、5、6、8日運作，由新加坡出發的CX734航班會在5月27、29日及6月1、3、5、6、8日運作。由6月10日起，國泰將營運每日一班來回新加坡的「航空旅遊氣泡」航班 （CX759及CX734 ）。

新航旗下酷航另營運非「旅遊氣泡」航班往返兩地

新加坡航空方面，首班由新加坡至香港的SQ882航班於5月26日首航，由香港飛往新加坡的SQ883將於5月28日首航，隔天營運（時間表見下圖），6月9日起增至每天營運一班「航空旅遊氣泡」特定航班。

▼新加坡航空「航空旅遊氣泡」航班時間表▼

新航表示，於新加坡或香港轉機的旅客及未符合「航空旅遊氣泡」資格的旅客皆不能搭乘特定航班，而新航旗下酷航(Scoot) 會每天營運一班非「航空旅遊氣泡」航班往返兩地。