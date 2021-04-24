旅遊氣泡｜聶德權：很快與新加坡啟動　積極與日、泰、澳、紐探討

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-04-24 18:59

有份負責新冠疫苗接種計劃的公務員事務局局長聶德權今天（24日）在社交平台發文，指香港與新加坡的旅遊氣泡有望很快啓動，而政府亦開始與日本、泰國、澳洲及新西蘭（紐西蘭）等積極探討，建立旅遊氣泡的可能性。他呼籲市民盡快接種疫苗，以享受政府陸續為已接種市民提供的便利措施。 政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉就稱，不打第一代疫苗，而等待第二、三代才接種，並不會更「著數」，若現時已經接種了第一代疫苗，到有第二代疫苗時只需接種一針，就可延續保護力，呼籲市民現時立即接種疫苗。

聶德權（右一）昨日和金融界機構代表見面，鼓勵及呼籲業界朋友打針。他又邀請政府專家顧問梁卓偉教授（右二），從科學、醫學角度解答疑問，推動業界接種。（聶德權fb）

聶德權在facebook專頁發帖文，指在金融發展局安排下，他昨日和金融界機構代表見面，鼓勵及呼籲業界朋友打針。他又邀請政府專家顧問梁卓偉教授，從科學、醫學角度解答疑問，推動業界接種，希望盡快回復正常生活，「經濟再起飛，大家再起飛去旅遊！」

他稱自己注意到不少市民仍持著「Wait and See」的觀望態度，他認為，當全球在搶疫苗、在打疫苗，已經接種超過九億五千萬劑；當專家、科學家確認加上實證，證明疫苗是安全有效，「大家不要再等，立即行動！」

聶德權昨日和金融界機構代表見面，鼓勵及呼籲業界朋友打針。（聶德權fb）

他續指，市民由開始接種第一劑疫苗後，仍然需要五至六個星期，才能建立足夠保護，享受政府陸續為已接種市民提供的便利措施，因此呼籲市民盡快接種。他稱，在疫苗氣泡推行後，已接種市民可以更便捷到院舍、醫院探訪；可以邀約更多朋友聚餐。而香港與新加坡的旅遊氣泡有望很快啓動，政府亦開始與日本、泰國、澳洲及新西蘭等積極探討，建立旅遊氣泡的可能性。

另外，他稱內地有望再放寬隔離條件，跨境貨車司機打了兩針後滿14天，到深圳和珠海的核酸檢測，毋須再每日一檢，已經放寬到三日一檢，隨著更多市民打針，檢疫條件有望會再放寬。

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而梁卓偉在短片中就表示，第一代疫苗已經證明安全、有效、質量有保證，他明白有市民希望等待第二、三代疫苗，但他指出，若現時已經接種了第一代疫苗，到有第二代疫苗時只需接種一針，就可延續保護力，「所以而家盡快保護咗自己、屋企人，為咗我哋可以盡快返返去比較正常嘅生活，都係而家就去接種第一代疫苗啦！」