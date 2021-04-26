新加坡旅遊氣泡｜ 5.26啟航　港人須打兩針滿14天　圖文解構詳情

香港與新加坡早於去年11月訂立「旅遊氣泡」，不過本港其後爆發第四波新冠肺炎疫情導致計劃擱置。近日本地疫情有所緩和，政府今日（26日）宣布，將於5月26日（星期三）重啟「旅遊氣泡」，商務及經濟發展局局長邱騰華公布四項新增要求，包括香港出發市民要在接種兩劑新冠疫苗最少14天後，才可參與計劃。
1. 合資格人士：
- 目前身香港及新加坡的人士，不論國籍
- 出發前14日內未有到香港或新加坡以外的地方、這14天不包括旅客因早前的外遊
而須在香港或新加坡當地進行強制疫/居家通知的隔離期
- 出發前72小時內採集樣本，接受認可檢測機構的2019冠狀病毒病PCR核酸檢測，並取得陰性結果
- 香港居民須在完成接種兩劑2019年冠狀病毒疫苗最少14天後，方可搭專屬班由香港出發前往新加坡
- 乘搭專屬航班抵埗
邱騰華指，由香港出發往新加坡的旅遊氣泡參與者，都需要接種兩劑新冠疫苗並已過了14天。(盧翊銘攝)
2. 衞生防護措施
a.) 檢測要求：
- 旅客於兩地出發前須接受兩地互認的核酸檢測（起飛前 72 小時內採樣）
- 旅客在抵達兩地後須於機場再接受核酸檢測
b.) 專屬航班：只會接載「航空旅遊氣泡」旅客，不會接載轉機或非「航空旅遊氣泡」旅客
c.) 抵港專用通道：香港國際機場設有專用通道，供到埗的「航空旅遊氣泡」旅客進行檢測採樣和辦理入境手續等專機安排
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3. 專機安排
a.) 2021年5月26日首航至2021年6月9日
香港至新加坡：每日1班，每班200名旅客
新加坡至香港：每日1班，每班200名旅客
b.) 由2021年6月10日起
香港至新加坡：每日2班，每班200名旅客
新加坡至香港：每日2班，每班200名旅客
（航班數目將平均分配予香港及新加坡的航空公司）
4. 其他要求
a.) 所有旅客：
- 於抵達新加坡前的3日內，填寫及提交SG Arrival Card（新加坡電子入境卡）
- 出發前，預約抵達新加坡後的核酸檢測
- 並在抵達新加坡後於機場接受檢測
- 以私人交通、的士或私家出租車由機場前往申報的住處
- 並在該住處隔離直至接獲通知其檢測結果為陰性，方可離開住處並展開行程
b.) 非新加坡公民，並同時為非永久居民或非長期准證持有者適用：出發前 7 至 30 日申請 Air Travel Pass（航空通行證）；下載並登記使用「合力追蹤 TraceTogether」手機應用程式，在新加坡旅遊期間，須維持應用程式開啟，並在離開新加坡後 14 天內保留該應用程式及相關記錄。
c.) 新加坡長期准證持有者：須獲得新加坡相關當局的入境許可，否則可能會被拒絕入境
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邱騰華表示，因應變種病毒出現，潛伏期更長，需在原定的協議上採取更嚴謹的安排，包括本港出發市民需完成接種兩劑疫苗，至少14天後才可出發；另外新增要求新加坡前往香港的旅客使用「安心出行」：
1. 香港居民須在完成接種兩劑疫苗，至少14天後，方可乘搭專機出發往新加坡。
2. 出發前的外遊紀錄：原本安排已規定旅客在出前14天內沒有在新加坡或香港以外的外遊紀錄，新增要求是14天並不包括該旅客因應前的外而須在香港或新加坡當地進行強檢疫的隔離期。
3. 原本要求由香港前往新加坡的旅客須下載並登記使用當地的「合力蹤TraceTogether」手機應用程式，新增要求是由新加坡前往香港的旅客須下載和使用「安心出行」，並把相關記錄在港後保留31天。
4. 暫停或重啟機制加辣：暫停兩周後要重啟，兩地無關連本地個案七天移動平均數字於暫停兩周的最後一日回落至不超過5宗，並且其後3日無關連本地個案數字每日維持在3宗或以下，而第三日本地個案7天移動平均數字，亦不可以超過5宗，才可重啟。