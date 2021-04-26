新加坡旅遊氣泡｜ 5.26啟航　港人須打兩針滿14天　圖文解構詳情

香港與新加坡早於去年11月訂立「旅遊氣泡」，不過本港其後爆發第四波新冠肺炎疫情導致計劃擱置。近日本地疫情有所緩和，政府今日（26日）宣布，將於5月26日（星期三）重啟「旅遊氣泡」，商務及經濟發展局局長邱騰華公布四項新增要求，包括香港出發市民要在接種兩劑新冠疫苗最少14天後，才可參與計劃。

1. 合資格人士：

- 目前身香港及新加坡的人士，不論國籍

- 出發前14日內未有到香港或新加坡以外的地方、這14天不包括旅客因早前的外遊

而須在香港或新加坡當地進行強制疫/居家通知的隔離期

- 出發前72小時內採集樣本，接受認可檢測機構的2019冠狀病毒病PCR核酸檢測，並取得陰性結果

- 香港居民須在完成接種兩劑2019年冠狀病毒疫苗最少14天後，方可搭專屬班由香港出發前往新加坡

- 乘搭專屬航班抵埗