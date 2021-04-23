業界分析華大基因為何出錯：疑心急致失誤　倡設覆檢程序

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-04-23 18:43

華大基因在同一天呈報30宗初步陽性個案，衞生防護中心認為情況不尋常，專家調查後懷疑有「假陽性」，疑因有職員疏忽致2個陽性樣本污染其他28個樣本。 有化驗業界人士指出，在疫情不算嚴重下，突然於同一天發現有30個樣本呈陽性，情況實屬罕見，一般而言化驗所應該先行覆核多一次，確定結果屬實才呈報予政府，質疑華大為何未設有覆檢的程序，「可能真係太急，就有疏忽。」 《香港01》正向華大基因查詢最新調查進展。

華大基因的流動採樣亭。（資料圖片／高仲明攝）

有業界人士表示，檢測樣本瓶內的溶液易起泡，打開時的確有可能會污染到手套，「人為出錯，無論幾小心都有可能發生」，因此化驗人員會經常更換手套。

該人士認為，人為出錯難完全避免，故實驗室更應該設有覆核程序，例如發現樣本A是陽性時，應在樣本A所屬的樣本瓶內，再取出樣本檢測多一次。他解釋，因樣本瓶內的樣本無做任何「加工」，理論上不會受到交叉感染，較能分辨到該樣本是否「真陽性」。

他並指，若化驗室突然於同一天發現有30個樣本呈陽性，而且樣本的病毒CT值近似，情況實屬罕見，理應會有人懷疑是否有樣本交叉感染，但華大卻照樣呈報予政府，「可能真係太急，就有疏忽。」

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