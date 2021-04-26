觀塘海濱音樂噴泉突關閉清潔　康文署：疑受梘液影響導致大量泡沫

社會新聞
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耗資逾5,000萬元興建的觀塘海濱音樂噴泉在周四起（22日）正式啟用，惟兩日已出現損壞，地板不平整，經圍封維修後，目前已解封重開。

康樂及文化事務署今日再（26日）宣布，由於池水懷疑受梘液影響而導致大量泡沫出現，故現已關閉，噴泉表演亦將暫停，直至另行通告。

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噴泉表演暫停至另行通告

康文署宣布，觀塘海濱音樂噴泉池水懷疑受梘液影響，而導致大量泡沫出現，當中包括音樂噴泉及互動嬉水區。署方稱已關閉音樂噴泉，以排走池水及進行徹底清潔，噴泉表演亦將暫停，直至另行通告。

耗資逾5,000萬元興建的觀塘海濱音樂噴泉在周四起（22日）正式啟用。（資料圖片）

▼4月24日東方昇觀塘海濱音樂噴泉用沐浴露沖涼▼

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康文署曾不點名批評

翻查資料，網媒「100毛」藝人「東方昇」上周六（24日）在噴泉直播時用梘液沖涼，諷刺噴泉是「小白象」工程。康文署之後曾不點名批評，指會影響其他人，並因防止市民滑倒，已即時阻止，封鎖區域及清理，又呼籲要着重公德。

▼4月24日觀塘海濱音樂噴泉開放翌日有損壞▼

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▼4月22日觀塘海濱音樂開放首晚▼

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