東方昇觀塘噴泉沖涼解畫稱公德自在人心　區議員：做法嘩眾取寵

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-04-25 19:10

耗資逾5,000萬元興建的觀塘海濱音樂噴泉，甫啓用即有損毀，網媒「100毛」藝人「東方昇」昨日（24日，上周六）於噴泉嬉水區進行直播，期間脫去上衣及褲子，用沐浴露「沖涼」，以諷刺其為「小白象」工程，康文署回覆查詢時不點名批評有關行為，指會影響其他人，又呼籲要着重公德。 「東方昇」於其Fackbook專頁開腔回應事件，認為「不點名」即未必與他有關，又指閱讀網民留言後，欣悉網民「好明白事理」，「我對香港未來充滿希望」，稱「公德自在人心」。 有區議員認為，赤裸上身的行為並不理想，認為是嘩眾取寵做法；亦有區議員則指， 音樂噴泉自興建目的、以至當局漠視民意，與及落成後貨不對辦，均見荒謬，她認為「東方昇」的做法是期望以另類方式喚起大眾關注事件。

▼4月24日東方昇觀塘海濱音樂噴泉用沐浴露沖涼▼

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搽沐浴露沖涼諷刺噴泉「小白象」工程

觀塘海濱音樂噴泉於上周四(22日)正式啟用，惟未幾已出現損壞，地板不平整，經圍封維修後，目前已解封重開。網媒「100毛」藝人「東方昇」昨日到場進行直播，諷刺噴泉是「小白象」工程，他期間更半裸上身，身上抹上沐浴露與小朋友嬉戲。



康文署同日晚上回覆時指，發現有市民在音樂噴泉嬉水區內嬉水時使用梘液，為免影響其他使用設施的市民及防止市民滑倒，場地職員已即時阻止，並圍封有關範圍清潔，受影響的嬉水區在清潔完成後已重開。康文署又呼籲市民使用遊樂場地設施時要着重公德，不要對他人造成妨礙或滋擾。

▼4月24日觀塘海濱音樂噴泉開放翌日有損壞▼

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「東方昇」隨後於其個人專頁附上有關報道連結，撰文解畫：「不點名喎，唔好咁誇獎我，未必係我嘅」。他又指已閱畢網民留言，「好開心見到網民都好高汁（指高質），好明白事理，我對香港未來充滿希望」，最後則附帶一句總結，「公德自在人心yeah」。

有網民則回應力撐，另有網民則批評康文署雙重標準，「屯門公園大媽跳舞，康文署點解唔講公德呀？」，亦有人指「隨街大小便果D就要包容」。

民建聯觀塘區區議員張培剛表示，音樂噴泉以「社區重點性項目」獲批撥款，他尊重當年共同通過項目的區議員決定，「佢哋都係民意代表選出來。」他續指，需時觀察音樂噴泉對社區的效益，但認為近日不少街坊圍觀，且臨近夏天，「都叫做多樣設施畀到小朋友玩。」他強調不能單用興建費用衡量或判斷，亦不會以「小白象」形容音樂噴泉。



對於「東方昇」的現場直播，他則認為，音樂噴泉既非沙灘或泳池，附近多小朋友圍觀及嬉戲，於現場赤裸上身並不理想，「點解要咁做呢？用咁嘩眾取寵方式。」

▼4月22日觀塘海濱音樂開放首晚▼

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民主黨梁翊婷：相信東方昇為喚起大眾關注事件

民主黨副主席、觀塘區區議員梁翊婷則認為，「東方昇」於現場直播，旨在突顯音樂噴泉的荒謬，是以另類方式喚起大眾關注事件，「不論係興建用意、同埋(當局)不顧居民反對、漠視民意，以至落成後貨不對辦，公帑不當運用，成件事都好荒謬。」

她又指，音樂噴泉斥資巨額建造，但質量成疑，甫啓用已先後有多處出現損毁情況，「究竟承辦商點跟進？政府監督係點樣？」她憂慮音樂噴泉日後不再受公眾注目時，修復進度減慢，「會唔會就好似依家康文署啲健身或遊樂設施咁，圍封大半年先整返好？」她又指音樂噴泉落成後不似預期，關注當年有份支持撥款的建制派議員會否向居民道歉，「會唔會後悔同道歉？會唔會承認亂用咗筆公帑？」