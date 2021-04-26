本地零確診　增4宗全屬輸入個案　日本返港青年帶變種病毒株

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-04-26 16:51

本港今日（26日）錄得4宗確診全部都是輸入個案，本地零確診，並連續兩日無源頭不明個案。當中3人都驗出N501Y變種病毒株，包括來自肯雅外傭、美國的船員及日本抵港者。另有約10宗初步確診。

衞生署昨日起，已要求在酒店檢疫的入境人士，於第7日要另外檢測，即隔離期間共要檢測3次。

肯雅及美國抵港患者也帶變種病毒株

4宗輸入個案中，3人都帶有N501Y變種病毒，包括來自肯雅的41歲女傭（編號：11738），她4月12日抵港乘坐QR818航班，無病徵並入住何文田九龍維景酒店；27歲來自日本的男病人（編號：11740），他4月11日抵港航班是JL029，無病徵入住黃竹坑南灣如心酒店；57歲從美國來港的男患者（編號：11741），他4月13日抵港，坐TK070航班，4月23日發病，來港後入住赤鱲角富豪機場酒店。

另一宗輸入個案為來自印度的60歲女病人（編號：11739），其病毒株仍然檢驗中，未知是否帶有N501Y變種病毒。她4月4日已抵港，坐UK6395航班。港府自4月20日起，禁止印度、菲律賓及巴基斯坦航班抵港14日。

新增酒店檢疫第7日要檢測

在酒店隔離的入境人士第12日、第19日檢疫期間都要檢測。衞生署昨日起，要求在酒店隔離的入境人士第7日都要檢測。不過署方未有公布，是傳媒查詢時才確認。