變種病毒｜衞生署向檢疫酒店住戶發關窗令　開門取物資前須先閂窗

撰文： 麥凱茵 朱海棋 最後更新日期： 2021-04-25 23:04

新冠肺炎變種病毒疑殺入社區，來港38歲菲傭（#11730）入西營盤華美達海景酒店檢疫隔離時，懷疑有隔離人士打開房間內的門窗，殘留病毒在走廊造成空氣傳播。香港大學微生物學系講座教授袁國勇今日（25日）下午向《香港01》表示，為減空氣傳播風險，應該要求房客關上窗再採樣，或直接進行在房間採樣。衛生署晚上回覆指，已要求檢疫人士在開門取物資或餐盒之前，必須關閉所有窗戶及佩戴口罩。

曾入住西營盤華美達海景酒店的菲傭（#11730），疑被鄰房變種病毒患者傳染。（資料圖片／李澤彤攝）

有染疫檢疫人士走廊殘留病毒

個案#11730的38歲菲律賓女傭，她於3月27日至4月16日入住西營盤華美達海景酒店，隔離期間的病毒檢測都呈陰性，4月22日在社區檢測中心驗出陽性，並帶有N501Y變種病毒。港大微生物學系講座教授袁國勇早前視察後相信，有帶變種病毒檢疫人士打開房窗、無戴口罩開門，加上走廊空氣流通不足等，令病毒殘留在走廊，造成短距離空氣傳播，菲傭因而受到感染。



袁國勇今日再向《香港01》表示，採集拭子時最理想應該是在房內關上門後採樣，即使未能在房內採樣，檢疫人士也應該關閉房間窗門，避免房間空氣流出走廊。

檢疫人士開門前需戴口罩



衞生署在晚上回覆，因應現時最新情況，政府已向所有檢疫酒店發放給每位檢疫人士的通告，要求他們在開門取物資或餐盒之前，必須關閉所有窗戶及佩戴口罩。另外，署方也通知採樣外判商必須確定檢疫人士已經先關上房內窗戶，才可以開門進行採樣，政府會繼續密切檢視和跟進相關安排。