政府資助麻將天九牌照及會社持有人　合資格人士可獲10萬元資助

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-04-26 19:51

「防疫抗疫基金」下的「會址資助計劃」及「麻將／天九牌照持有人資助計劃」今日（26日）開始接受申請。 政府將根據《會社（房產安全）條例》（第376章）發出的有效合格證明書，向合資格持有人發放10萬元津貼，同時在會址內有經營卡拉OK、夜總會或酒吧／酒館的合格證明書持有人發放5萬元額外津貼。此外，為每個在《賭博條例》（第148章）下獲簽發麻將／天九牌照的合資格牌照持有人提供一次性10萬元資助。

食物及衞生局局長因應疫情變化，按《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）發出指示，勒令部分處所自2020年11月26日起關閉或採取嚴格的預防措施，包括所有酒吧或酒館、夜店或夜總會必須由當日起關閉；所有卡拉OK場所及麻將／天九耍樂處所亦自2020年12月2日起被勒令關閉。

由於會址及麻將／天九耍樂處所的業務因此受到長時間影響，政府指非常例外地多發放一期津貼。

5.26截止申請

兩項資助計劃的申請表格及申請指引可於民政事務總署轄下的牌照事務處網頁（www.hadla.gov.hk）下載。牌照處亦會致函會址合格證明書持有人及麻將／天九牌照持有人通知有關資助計劃。截止申請日期為今年5月26日。牌照處在收到填妥的申請表格及相關文件後，一般可於約兩星期內發放資助。