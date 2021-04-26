去年書展兩度延期　商經局向610間參展商各派15000元資助

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-04-26 15:45

受新冠肺炎疫情影響，去年一屆香港書展兩度延期，押後暫訂於今年7月舉行，商務及經濟發展局今日（26日）公布，將在「防疫抗疫基金」下撥款1,000萬元，為每家原本已經登記參與的本地參展商，提供一次15,000元的財政支援，協助他們開拓書展以外的銷售渠道，料有610家參展商受惠，5月內完成發放。

料大部分5月可發放

原訂於去年7月及／或12月舉行的香港書展，所有已登記參與的受影響合資格本地參展商，政府部門除外，均可受惠，約有610家。主辦單位香港貿易發展局將於日內為發放資助安排，與相關參展商聯繫，核實資料後約4星期內發放，預期大部分發放安排可於5月內完成。

視乎疫情發展，來屆書展暫訂於今年7月舉行。政府早前已在第二輪「防疫抗疫基金」下預留了4,000萬元，推出印刷及出版業資助計劃，全數資助參展商的參展費，政府部門除外。本地參展商以10萬元為限，非本地參展商以1萬元為限。

商經局發言人表示，疫情導致香港書展2020需要兩度延期，嚴重影響參展商，有關財政支援可幫助他們在來屆書展開展前，開拓網上等其他渠道促進銷售，支援業界渡過這段困難時期。

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