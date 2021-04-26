觀塘半億噴泉啟用5日即關閉　消息：昨晚有人倒梘液　市民諷兒戲

造價5,000萬元的觀塘音樂噴泉啟用第5日，康文署卻於今日（26日）下午宣布，懷疑噴泉受梘液影響出現大量泡沫，已關閉音樂噴泉及暫停噴泉表演，以排走池水及徹底清潔，直至另行通告。

不少市民質疑，噴泉造價高昂，竟不敵梘液，有點兒戲，思疑政府是否「搵嘢賴」，但亦有市民批評帶梘液人士無良，令大眾無法享用噴泉。

消息指，有人在昨晚9時半噴泉表演前，在嬉水區「倒梘液」，職員當時已即時清理，惟泡沫越來越多。