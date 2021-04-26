觀塘半億噴泉啟用5日即關閉　消息：昨晚有人倒梘液　市民諷兒戲

造價5,000萬元的觀塘音樂噴泉啟用第5日，康文署卻於今日（26日）下午宣布，懷疑噴泉受梘液影響出現大量泡沫，已關閉音樂噴泉及暫停噴泉表演，以排走池水及徹底清潔，直至另行通告。
不少市民質疑，噴泉造價高昂，竟不敵梘液，有點兒戲，思疑政府是否「搵嘢賴」，但亦有市民批評帶梘液人士無良，令大眾無法享用噴泉。
消息指，有人在昨晚9時半噴泉表演前，在嬉水區「倒梘液」，職員當時已即時清理，惟泡沫越來越多。
康文署今日將音樂噴泉圍封，水池遺下維修工具，現場留有紙碎，管理員沒有說明原因，僅稱需要清洗，現場有廣播，指音樂噴泉及嬉水區現正徹底消毒和清潔工作，需要暫停開放。
消息指，有人在昨晚9時半噴泉表演前，在嬉水區「倒梘液」，職員當時已即時清理，惟泡沫越來越多。依此消息人士說法，倒梘液事件未必與100毛藝人東方昇直播用梘液沖涼有關。
4月26日，康文署宣布，懷疑音樂噴泉受梘液影響出現大量泡沫，已關閉音樂噴泉及暫停噴泉表演。 （李澤彤攝）
不少市民得知噴泉關閉後，特地前來了解，陳先生指噴泉斥資半億，啟用5天就已停用，「平均1,000萬一日」，認為可以作其他用途援助社會上有需要人士。
陳先生又指出，梘液固然有安全隱憂，但草地上有沙石，噴泉故障未知是否與梘液有關，「政府得個賴字，搵原因指摘某啲人，搞到市民無得用。」
跑手邱先生指自己專程來「朝聖」，笑言因噴泉關閉無緣「沖涼」，他指噴泉造價平均每名市民要付7元，原本期望應能抵禦風吹雨打，未料到竟然連梘液都敵不過，反諷「呢5,000萬都幾抵。」
市民批帶梘液市民「無良」
范先生就對關閉感到可惜，形容有點浪費，指摘帶梘液人士「無良」，缺乏公德心令噴泉失色，但認為造價高昂，理應可以防範不同情況，形容有點兒戲。
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