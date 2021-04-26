嚴重腐爛赤蠵龜屍體現大嶼山雞翼角　背甲近尾部被釘「放生」鐵牌

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-04-26 20:02

放生活動時有發生，但隨時釀成悲劇。城大海洋動物影像解剖研究組上月處理一隻在大嶼山雞翼角發現的成年赤蠵龜屍體，在背甲近尾部位置發現有一個寫有「放生」及機構名稱的鐵牌，因屍體及器官已非常腐爛，難以斷定死因。 研究組呼籲市民切勿參與非法放生活動，擔憂鼓勵非法捕獵野生動物，胡亂放生亦會影響食物鏈及海洋生態。

漁護署上月底接報一宗在大嶼山雞翼角發現的海龜個案，屍體交由海洋動物影像解剖研究組處理。經詳細檢查後，發現是一隻雌性赤蠵龜。由於牠體型太大，屍體腐爛得破碎，研究組接收屍體後先做傳統解剖，其後對其四肢進行影像解剖，找不到任何用作識別的晶片。

難判斷死因 今日已接獲4宗海龜屍體發現個案

這隻赤蠵龜全長約110厘米，背甲弧長約84厘米，屬成年個體。研究組在其食道發現未完全消化的魚類，估計海龜是突然死亡。由於海龜的肌肉及脂肪比率正常，但腸道無發現任何異物，加上屍體及不少器官已非常腐爛，背甲盾片亦開始脫落，研究組難以斷定死因。今年研究組已接獲4宗海龜屍體個案。

赤蠵龜背甲近尾部位置發現有一個寫有「放生」及機構名稱的鐵牌。（海洋動物影像解剖研究組提供）

赤蠵龜屬第二大海龜品種

研究組表示，赤蠵龜是繼棱皮龜後，第二大海龜品種，身長可超過200厘米、體重可超過500公斤，本港過去亦曾發現牠們蹤跡。有研究指出，成年赤蠵龜的背甲弧長約80厘米，需約24至30年才能成長至該程度。成年後，雌性赤蠵龜每隔2至３年才會上岸繁殖。在繁殖季節期間，赤蠵龜每隔約2星期會去沙灘產卵一次，總共會產卵2至５次，平均每窩繁殖100隻海龜卵。