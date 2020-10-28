兩綠海龜屍體充斥塑膠垃圾　食道遭膠手套阻塞　團體籲勿亂拋垃圾

塑膠垃圾污染海洋問題嚴重，更危害海洋生物生命。香港城市大學海洋動物影像解剖研究小組近數星期協助漁農自然護理署處理兩隻於本港水域死亡的年輕綠海龜，發現兩隻綠海龜消化系統均發現塑膠垃圾。其中一隻在深井雙仙灣發現的海龜屍體中，其食道更被一隻完整的塑膠手套阻塞；胃部及腸道中亦充斥大量塑膠垃圾，如膠飲品包裝紙等。 研究小組指海洋動物誤食塑膠垃圾後，有可能造成腸道阻塞，引致消化系統潰瘍，最後導致動物死亡。因此呼籲市民不論在海洋，或是市區及郊區亦切勿亂拋垃圾。

▼10月13日於深井雙仙灣發現的綠海龜▼

+ 2 + 2 + 2

膠手套大小為15厘米乘25厘米

綠海龜在世界自然保護聯盟《瀕危物種紅色名錄》中，被列為「瀕危」物種，亦是唯一已知在香港繁殖的海龜品種。海洋動物影像解剖研究小組近日在Facebook發文指，本月協助漁護署處理兩隻在香港水域死亡的年輕海龜，其中一隻是於10月13日8號風球期間，於深井雙仙灣發現。小組指由於該隻綠海龜仍未成熟，所以無法推斷其性別。因該隻綠海龜腐爛未太嚴重，故傳統解剖時仍可找到部份完整器官。

透過影像解剖，小組發現綠海龜食道明顯漲大，疑被食物或異物阻塞。經傳統解剖證實阻塞物是魚類，以及一隻15厘米乘25厘米的完整塑膠手套。該隻綠海龜胃部及腸道亦有食物同大量異物，小組發現除了少部份為食物同糞便外，其餘全部均是海洋垃圾，例如膠袋及飲品包裝紙。小組指雖然未能百分百肯定該隻綠海龜的死因，但可以清楚見到海洋垃圾正在影響海龜。

▼10月7日長洲東灣海灘發現的雌性未成年綠海龜▼

未成年雌海龜腸道有魚絲

另一隻綠海龜屍體是於10月7日在長洲東灣海灘發現，為雌性未成年綠海龜。小組從影像解剖中留意到，該隻綠海龜因為誤食塑膠垃圾而導致腸道阻塞，傳統解剖中亦發現魚絲及膠袋。另外，小組亦發現綠海龜龜殼出現先天骨骼畸形；龜殼近尾部位置亦有骨折，引致數節脊骨移位。小組指由於該綠海龜被發現時已嚴重腐爛，大部份器官已溶化，故難以斷定死因。

小組強調，海龜容易誤食大海中的塑膠垃圾，或者被人類棄置的魚絲魚網纏繞；而近年上述兩類型意外經常在世界各地發生。小組又呼籲市民不但在海洋，而在市區及郊區亦切勿亂拋垃圾，因垃圾有機會透過風雨或溝渠等流入大海，危害海洋動物的健康，破壞海洋生態。