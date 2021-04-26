累計86萬人已打新冠疫苗　5女人周日打復必泰後出疹暈眩入院

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-04-26 22:49

新冠疫苗接種展開第60日，政府今晚（26日）公布，累計有86萬市民已接種一劑或兩劑疫苗。昨日共有5名女子接種新冠疫苗後送院，全部皆是接第一劑種復必泰，經治療後已出院，其中一名38歲女子，出現臉部出疹、眼瞼腫脹，其他四人都是出疹或感到暈眩。

44萬人已打兩劑疫苗

疫苗接種計劃展開至今共60日，政府公布已為市民接種共約1,302,300劑疫苗。約860,000名市民已接種第一劑疫苗，包括約409,800名接種科興疫苗，約450,200名接種復必泰疫苗。約442,300名市民已接種第二劑疫苗，包括約289,500名接種科興疫苗，約152,800名接種復必泰疫苗。

截至今晚8時的過去24小時，約有4,300名市民接種第一劑科興疫苗、約有6,800名市民接種第二劑科興疫苗；約有12,800名市民於社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗，接種第二劑復必泰疫苗的市民約有2,900名。社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為96%；社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率則約為96%。

約3,900名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗，而約11,900名市民預約接種第一劑和第二劑的復必泰疫苗。

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昨日5宗打針後不適送院個案中，全部人打復必泰，情況穩定，經治療後已經出院。其中39歲女子，於將軍澳體育館社區疫苗接種中心，接種第一劑復必泰疫苗後，臉部及雙腳有出疹情況，被送往將軍澳醫院。另外，21歲女子接種後，出現發燒、出疹，被送往博愛醫院，另亦有人出現發暈眩等症狀。