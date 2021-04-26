新加坡旅遊氣泡｜四類人豁免接種疫苗可上機　不適合打針者點算？

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-04-26 16:33

香港與新加坡的「航空旅遊氣泡」將於5月26日啟航，政府今日（26日）公布細節，商務及經濟發展局局長邱騰華在記者會上表示，因應有變種病毒出現，需在原定的協議上新增四項要求，包括香港出發人士要在接種兩劑新冠疫苗最少14天後，才可參與計劃，惟新加坡出發到港人士則沒有此項要求。 不過，有四類人可豁免打針，包括16 歲以下、因健康理由而不適合接種、離港前於香港逗留少於90天，以及以並非由香港簽發的旅行證件離港人士。

新增的接種疫苗要求，只適用於由香港出發人士，不包括由新加坡出發人士。邱騰華表示，香港本身有條件為居民接種，為保障居民健康，於是要求香港居民預先接種疫苗，作為額外保障。他又指，這項附加要求，得到雙方面接受。

邱：疫苗是提供額外保障

至於這會否成為另一個防疫漏洞，邱就指，兩地衛生當局均同意，「旅遊氣泡」防疫方面有足夠保障的大前提，是出發及抵埗的兩次檢測，以及有專屬機組人員，而接種疫苗是為提供額外保障。

邱騰華指，由香港出發往新加坡的旅遊氣泡參與者，都需要接種兩劑新冠疫苗並已過了14天。(盧翊銘攝)

四類人士豁免打針

根劇政府最新安排，有四類人可豁免打針，包括16 歲以下、因健康理由而不適合接種、離港前於香港逗留少於90天，以及以並非由香港簽發的旅行證件離港人士。

- 16 歲以下 - 因健康理由而不適合接種 - 離港前於香港逗留少於90天 - 以並非由香港簽發的旅行證件離港人士

有記者問到市民如要證明因健康理由不適合接種，是否可由私家醫生還是需由政府系統發出。邱回答指，對醫生證明未有相關要求，表示市民打疫苗是為保障自己，「但若情況不許可，此項豁免亦為合理。」

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至於離港前於香港逗留少於90天者，以及手持並非由香港簽發的旅行證件離港人士，政府為何豁免打針要求，《香港01》正向當局查詢。