強制檢測學校｜瑪利曼小學及國際英文幼稚園等22校爆上呼吸道感染

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-04-27 01:00

食物及衞生局周一（26日）深夜就強制檢測公告刊憲，22間學校由於爆發上呼吸道感染個案，而徵狀與新冠肺炎相似，故該批學校均列入名單上，包括名校跑馬地瑪利曼小學、屯門圓玄小學、九龍塘國際英文幼稚園等。學校全職、兼職和替假員工、學生及訪客須在本周三（28日）或之前進行檢測，或最遲本周五（30日）交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。

▼22間納強制檢測公告學校名單▼

北角蘇浙小學校的幼兒園及幼稚園上榜

名單上的22間學校中，兩間是小學，分別為跑馬地的瑪利曼小學及屯門的圓玄小學，其餘的均是幼稚園或幼兒中心，當中包括名校九龍塘國際英文幼稚園、北角蘇浙小學校的幼兒園及幼稚園(不包括小學及國際班)等。食物及衞生局在公告指出，該22間學校爆發上呼吸道感染，因上呼吸道感染的徵狀與新冠肺炎相似，為謹慎起見，故將22間學校納入強制檢測公告內。

瑪利曼小學等22間學校爆上呼吸道感染須強制檢測。(資料圖片)

屯門及天水圍各有3間幼稚園須強檢

屯門及天水圍是重災區，各有3間幼稚園上榜。屯門的有聖公會青山聖彼得堂幼稚園、聖公會青山聖彼得堂幼兒中心 / 香港聖公會青山聖彼得堂青雲路幼稚園，以及雅麗斯英文幼稚園暨幼兒園；天水圍的則為仁愛堂吳黃鳳英幼稚園暨幼兒園、東華三院廖烈武伉儷兒童發展中心，及激活幼稚園暨幼兒園。

九龍塘國際英文幼稚園也同樣爆發上呼吸道感染個案。（資料圖片 / 高仲明攝）

限最遲本周三檢測或周五交回樣本瓶

任何在4月13日至26日期間曾身處有關學校超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於4月28日（本周三)或之前接受檢測。如選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於4月30日(本周五)或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在若在4月24日至26日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。