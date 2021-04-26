回港易｜內地其他省市港人周四起可免檢疫回港　周二零時起預約

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-04-26 13:55

身處澳門及廣東省的香港居民，現時可透過「回港易」計劃回港，獲豁免14天的檢疫。公務員事務局局聶德權今天（26日）公布擴展「回港易」計劃的細節，本周四（29日）起，身處其他內地城市的港人都可經計劃回港，均豁免檢疫。市民可以在明天(27日，周二)零時零分起在網上系統預約名額，經陸路口岸的名額每天有5000個，並新增經國際機場的名額，有1000個。

聶德權今天公布擴展「回港易」計劃的細節。 （盧翊銘攝）

聶德權表示，網上預約系統在明天零時零分起開始運作，供市民預約4月29日至5月16日的名額，日後該系統會於逢周三開放未來兩周的名額，即周一至第二個星期的星期天。每名市民每次可以為3名同行家人申請，包括未成年人士、長者等。如預約成功，手機會收到確認短訊，市民可截圖保存，登機前、回港後需供檢查。

回港易計劃不包括台灣

他指，申請者必須是香港居民；抵港當天或之前14天無到過香港、內地或澳門以外的地方；而且在當地的檢疫期不計算在內；14天內無到過內地中風險、高風險的省或直轄市。他稱，食物及衞生局會根據第599C章，將內地、澳門指明為第二類的中國地區。換言之，台灣並不包括在今次的計劃範圍之內。

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在新計劃下，內地不同城市的香港居民，都可透過陸路口岸或香港國際機場來港，陸路口岸方面，深圳灣口岸每天的名額有3000個，港珠澳大橋的名額就有2000個。至於機場方面，聶德權稱，由於機場是新增可使用回港易的口岸，而入境的手續亦較陸路口岸繁複，為免口岸不會過份擠迫，現時每天的名額會定於1000個。

商務及經濟發展局局長邱騰華（左二）和公務員事務局局長聶德權（右二）今日就香港與新加坡「航空旅遊氣泡」和回港易計劃舉行記者會。（盧翊銘攝）

內地及澳門認可病毒檢測機構名單

如市民有意經機場來港，聶德權指市民需在抵港前3天到國家衞健委認可的核酸機構檢測，並取得陰性結果的紙本報告正本。市民可於「微信小程序國務院客戶端」查詢哪些是所在地認可的機構，並應用手機截圖及備存在手機內，方便在內地登機、抵港後供檢查使用。

成功申報可獲綠色二維碼

此外，市民在登機前也需使用香港衞生署的電子健康申報系統，申報自己是否已經取得名額、是否有陰性結果、有無外遊紀錄，若成功填妥電子健康申報，就會產生到一個綠色二維碼；若未能符合所有條件，就會產生出粉紅色二維碼，抵港後可能仍需檢疫14天。二維碼的有效時間是48小時，亦應用手機截圖。

他續指，市民在登機前需出示陰性結果的紙本報告、認可的核酸檢測機構截圖、綠色二維碼。在抵港後就需經回港易通道，在回港易採樣區接受檢測，並在專屬等候區等待檢測結果，陰性者就可辦理入境手續豁免檢疫，但在抵港的第12天，這類市民仍需接受強制檢測。

回港易計劃下需檢查的文件： 1.申請人姓名 2.香港身分證 3.檢測機構名稱 4.微信小程序核酸檢測機構查詢功能屏幕截圖 5.檢測日期 6.核酸檢測陰性紙本報告正本 7.成功預約名額證明 8.綠色二維碼

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聶德權強調，即使該市民本身身處粵、澳以外的城市，若市民有意經陸路口岸回港，都必須於粵港、港澳認可機構檢測，現時廣東省有54間、澳門有4間認可的機構，提醒市民倘經陸路來港，應預留時間在粵港、港澳認可機構檢測，名單以外的醫療機構是不符合條件。

抵港後仍要強制檢測

至於其他安排，就與現時相若，包括預約指定日期、抵達口岸前需預先用粵康碼或澳康碼，將有效的陰性結果，發送到衞生署的電子申報系統，及填寫衞生署的申報系統，取得綠色二維碼，屆時可經綠色通道回港，抵港後第2天、12天接受強制檢測。

返回內地要檢疫

他續指，這批香港居民如需返回內地，除非獲得豁免，否則仍需檢疫14天。而政府計劃在5月中推出「來港易」，容許身處粵、澳的非香港人來港及豁免檢疫，目前正準備協調工作。他補充，截至4月25日，超過13.萬人次經「回港易」計劃免檢疫回港。

粵港澳大灣區發展專員袁民忠。（盧翊銘攝）

被問到「回港易」計劃有無「熔斷機制」，聶德權強調，內地整體疫情受控了一段時間，而且若個別地方發生疫情時，國家衛健委會界定該地為中風險或高風險，在14天內曾到過該些地區的港人就不能透過計劃免檢疫來港。他又稱，會視乎計劃落實後的情況，有需要時才會增加機場入境的名額。

回內地免檢疫 聶德權：指標包括確診個案「清零」或趨向清零

對於香港居民何時可以豁免檢疫回內地，聶德權指，內地當局會檢視香港疫情是否受控，指標包括確診個案需「清零」或趨向清零，尤其是無源頭個案方面。他指，香港若仍被內地視為中風險、高風險地區，就難以免檢疫，但政府正努力與內地商討，能否放寬已接種疫苗市民的檢疫安排。