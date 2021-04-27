堅尼地道8號住戶向衞生署發律師信　促交代隔離檢疫法律理據

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-04-27 14:00

本港早前一名完成檢疫的菲傭確診新冠肺炎，並驗出帶有N501Y變種病毒。該菲傭居於半山堅尼地道8號豪宅Kennedy Terrace的僱主家中，因此上周五（23日）該大廈所有住戶須漏夜撤離，接受21天強制檢疫。 此舉引來居民不滿，報道指堅尼地道8號有住戶於上周六（24日）向衞生署發律師信，要求解釋強制檢疫的法律基礎；並指如沒有收到衞生署回覆，將考慮向高等法院申請緊急人身保護令，要求法庭頒令立即釋放相關住戶。衞生署回覆證實已收到有關受檢疫人士信件，現正在處理中，並指有需要時會徵詢律政司法律意見。

▼4.23堅尼地道8號豪宅Kennedy Terrace撤離檢疫▼

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堅尼地道8號豪宅Kennedy Terrace約60名居民，上周五需入住隔離營檢疫21日，當中更包括東亞銀行聯席行政總裁李民斌。《星島日報》報道指，該大廈21/22及25/26樓的住戶向衞生署發出律師信，要求衞生署在上周五晚上10時前交代強制檢疫的法律基礎等資料，否則會將強制檢疫視為非法禁錮，並考慮向高等法院申請緊急人身保護令，要求法庭頒令立即釋放相關住戶。

衞生署今日（27日）回覆《香港01》證實，已收到有關受檢疫人士委託律師致該署的信件，現正在處理中，有需要時會徵詢律政司法律意見。衞生署又指，根據《預防及控制疾病條例》第599A章，有關人士正於檢疫中心接受檢疫。

▼帶有變種病毒的菲傭曾到西營盤華美達酒店接受檢疫▼