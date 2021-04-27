放寬堂食｜食肆設ABCD四級制最多8人一枱　員工須打疫苗才可升級

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-04-27 17:25

港府今日（27日）公布「疫苗氣泡」防疫措施，食物及衞生局局長陳肇始表示，主放寬食肆防疫措施及恢復部份處所營業。

食肆方面會採取「A、B、C、D」四個方案組合。當中「C、D」組合為「升級版」，食肆員工必須接種疫苗、食客全數使用「安心出行」程式登記等，食肆可延長營業至凌晨12時及2時、以及最多分別6人及8人同枱，達到最高級別的「D」類食肆，宴會可增4倍至100人，但所有食客都要至少接種第一劑，並用安心出行進入。若有人虛假或填寫不真確資料，會如食肆規例，定額罰款5,000元。

本周四（29日）推出新一輪限聚令措施，店員需要接種第一針疫苗，而食客於餐廳的營業時間內需使用「安心出行」應用程式進入餐廳堂食，可放寛至「6人一枱」及營業至午夜12時。（資料圖片/羅君

全部員工已打疫苗可增至6人一枱

陳肇始表示，「疫苗氣泡」將為主放寬食肆防疫措施及恢復部份處所營業，新措施將於周四（29日）正式實行。A及B食肆類似現有的運作模式，C及D類是「升級版」的新增模式。

新措施C類食肆的規定下，所有員工完成第一劑新冠疫苗，即刻能升級C類食肆。餐廳可按需要將整個處所、部分範圍劃分為特定範圍C區，區域內堂食服務最多6人同枱，可營業至凌晨12時，但食客人數上限處所容量維持一半，宴會上限維持20人，並區域內所有食客均需使用安心出行登記。

陳肇始表示，「疫苗氣泡」將為主放寬食肆防疫措施及恢復部份處所營業，新措施將於周四（29日）正式實行。當中會為為「ABCD」四類食肆。（余俊亮攝）

食肆達「加強版」可辦100人宴會

D類食肆為「加強版」，所有員工須已完成第二劑疫苗，並過14天，有關食肆可將整個或部份處所，劃為特定範圍D區。區內範圍可營業至凌晨2時，最多8人同枱，而食客數目上限為處所可以容納量75%，宴會人數可增至100人。特定範圍D區內所有客人要完成至少接種第一劑，並要用安心出行進入。

陳表示，如65歲以上長者或15歲以下小朋友或學生並無智能手機，如成年人陪同下的15歲以下小童，只要同行成人有用安心出行，則可獲豁免。此外，如65歲或以上長者，如無成年人陪同，可用指定表格登記到訪資料。

▼4.13 食肆顧客仍可選掃描安心出行或填資料▼

+ 15 + 15 + 15

食肆可選不升級 限2人或4人一枱

而「A、B」版本則為現行措施，A類食肆為現時無採取防感染措施，但餐廳只能在下午6時前提供堂食，顧客人數上限處所容量一半，及最多2人一枱，而宴會人數上限20人；B類則為現時所推行的方法，食肆為安排員工14天一次檢測、確保堂食訪客使用安心出行或指定方式紀錄到訪時間，有關處所可提供晚市至晚上10時，以及最多4人一枱，顧客人數上限處所容量一半，宴會上限20人。

不能打針員工及食客 需出示醫生紙

另外，食物及衞生局常任秘書長（食物）劉利群表示，若因健康理由不能打針的員工需要填申報表，政府將提供範本，一張標準格式，並要附上醫生紙，此外，有關員工要用檢測代替，每7日做一次，並需為要現場採樣。若有虛假或填寫不真確資料，需要如食肆規例，不遵守者定額罰款5,000元。

另外，政府資訊科技總監辦工室現在正研發有關的流動程式，預計在29日前新一輪社交距離措施前完成給食肆下載。未能接種疫苗的食客，如要進入C或D類食肆，需出示醫生紙。