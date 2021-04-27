食肆周四起可放寬6人一枱　須嘟安心出行　下月宴會放寬至100人

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-04-27 14:52

政府下午將公布「疫苗氣泡」為主放寬食肆防疫措施及恢復部份處所營業。有業界人士表示，上周跟港府商議後同意周四起放寬餐飲業防疫措施，堂食可營業至午夜12時，當中食客於餐廳的營業時間內需使用「安心出行」應用程式進入餐廳，而豁免人士必須連同一名使用「安心出行」程式人士進出。而餐廳員工需要已接種第一劑新冠疫苗。倘食肆堂食時間想放延長至凌晨兩點，員工及食客都要已打第一針，並可放寬至8人一枱，但會留在第二階段實施，即5月13日凌晨起。

而酒席、宴會人數最多可寬限至100人，若出席宴會人士當中，未打針的出席者需要於入場前三日進行病毒檢測，並得到陰性證明便可出席。

港府推出新一輪放寬限聚令措施，食肆可以「6人一枱」，但有關餐廳食客於餐廳的營業時間內需使用「安心出行」應用程式進入餐廳堂食，而括免人士必需連同一名使用「安心出行」程式人士進出。（資料圖片）

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，上周餐飲業界與港府商討後大致同意新一輪放寬餐飲業限聚令措施條件，並將於本周四（29日）推出，新規定中除了可出示因身體情況而不能接種疫苗證明的店員外，其他店員需要接種第一針疫苗，而食客於餐廳的營業時間內需使用「安心出行」應用程式進入餐廳堂食，即不准「寫紙仔」，可放寛至「6人一枱」及營業至午夜12時。

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而新規例當中，可豁免15歲而下人士及65歲以上人士使用「安心出行」程式，可以「寫紙仔」代替，惟有關食客必要連同一名使用「安心出行」程式人士進出，不得獨自進出，若餐廳不跟從以上的新措施條件，只能維持營業至晚上10時及維持4人一枱。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，大部分食肆做足很多防疫措施，認同值得先放寬。（資料圖片）

為了進一步回復市況，黃說，業界與政府再作商討後，同意第二階段暫定於兩星期後，即5月13日凌晨實施，除因個別原因而不能接種疫苗的人士外，所有餐廳職員需要在兩個星期的「緩衝期」接種第二針疫苗；此外，進入餐廳的食客，若已接種第一針疫苗，可到有關餐廳逗留堂食至凌晨二時。港府將推出確認已接種疫苗的程式，餐廳掃描顧客「疫苗證書」上的二維碼以作核實，程式會顯示為不同顏色，以示有關人士接種疫苗情況，期間不用再次核實資料。

另外，餐廳入座率亦可放寬至75%，最多8人一枱，酒席、宴會人數最多可寬限至100人。問到若出席宴會人士當中，並非所有人客已經接種疫苗，黃家和指港府將推出寬限措施，未打針的出席者需要於入場前三日，進行病毒檢測並得到陰性證明便可出席。

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黃表示，現時餐飲業在疫情較穩定下，大致已回復85%的生意額，就業情況仍有所改善，新的放寬措施對大型餐廳，即酒樓、以宴會為主的餐廳有正面影響，對於港府要求到餐廳堂食的市民使用「安心出行」程式，他說現時部份餐廳營業至晚上10時，部份人已習慣較早進餐，仍可選擇經營方式下相信令食客仍有空間作個人選擇。而業界在支持防疫及期望進一步回復生意為前提下，大致贊成相關措施。

▼4.13 食肆顧客仍可選掃描安心出行或填資料▼

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他又提到，有業界人士建議在餐廳內為已接種疫苗並使用「安心出行」登記人士劃分清潔區（clean zone），但他表示對於部份地位較窄的小本經濟餐廳來，作用不大，「好多麵檔、茶餐廳地方窄，就算係麥當勞大家樂本身固定四人一枱，其實無得劃分，對佢地作用不大。」此外，日前跟業界商討，現時大約有3成以上員工已接種疫苗，相信及後的接種人數會因「要開工」而繼續上升。