調查：43%高管人員預計有望加薪　地產及公共服務業將增聘人手

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-04-27 17:05

新冠肺炎疫情趨緩，本港最新失業率也有所回落。畢馬威今日（27日）夠不夠不最新一份《高管人員薪酬展望》，發現43%的受訪者認為今年有望提高薪酬水平。另外，地產業、公共服務業、金融服務、專業服務都有望在2021年增聘人手，而消費品市場則可能在2021年繼續減少人手。 另外，調查亦顯示高管從香港移居大灣區工作的意願由2020年的61%上升至2021年的65%，主要原因包括較佳的事業及行業發展前景、交通便利和獲得更廣的工作視野。

71%受訪者認為花紅會與去年相若或減少

畢馬威委託機構YouGov在2021年1月4日至18日期間展開網上調查，共有702名商界管理級人員參與其中，其中549名受訪者在香港工作或居住，其餘153名受訪者則在中國內地工作或居住。調查結果顯示，43%的受訪者預計有望提高薪酬，不過2020年初持有類似預期的受訪者比例高達60%，惟最終只有40%實際取得加薪。

調查指出，凍薪已成新的趨勢，對薪資增長預期降幅最大的是公共服務業，該行業預計取得加薪的受訪者比例已經從2020年的77%降為2021年的40%，凍薪將會繼續指導2021年公共服務業的薪酬規劃。而經濟下行亦影響到受訪者對花紅的預期，71%受訪者預計2021年獲得花紅將與2020年差不多或者更低。

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疫情下高管移居大灣區意願升 深圳、廣州、澳門成大灣區熱門

另外，疫情下65%的受訪者願意因工作移居大灣區其他城市，而2019年和2020年分別是的52%及61%。三大誘因包括，較佳的事業及行業發展前景（62%），其次是交通便利（60%）和獲得更廣的工作視野（57%）。

大灣區最熱門的三個城市包括深圳、廣州及澳門，而畢馬威中國行政人員招聘服務總監許秀芝表示，隨著港珠澳大橋、港深高鐵通車，大灣區內1小時生活圈已經逐漸成型，因此移居大灣區城市的意願也有所提升。

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疫情也令工作模式發生變化，許多公司出於健康和安全考慮擴大了居家辦公安排。調查指，67%受訪者期望在疫情後仍然可以接受員工在家工作，畢馬威中國人才事務和變革管理主管歐偉德表示，遠程辦公能為企業帶來許多裨益，包括擴大潛在人才的來源渠道，提高僱主吸引稀缺人才的優勢。不過他又指，對遠程辦公的渴望和生產效率之間存在差距，人力資源高管需要反思如何確保員工凝聚力、參與度和生產效率。