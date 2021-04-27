疫苗氣泡｜打針可「受惠」放寛措施　四方法隨時出示針卡QR code

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-04-27 18:21

食物及衞生局局長陳肇始今日（27日）公布，周四（29日）凌晨起以「疫苗氣泡」框架放寬措施，市民如要光顧酒吧等處所及「享受」多項放寬措施，除了要用「安心出行」應用程式掃描QR code外，亦須提供新冠疫苗針卡的QR code予食肆等處所負責人掃描。 市民難以每次外出亦攜帶紙本針卡讓食肆等掃描，《香港01》盤點四大方法，當中包括使用「智方便」流動應用程式下載電子針卡，以及登記「醫健通」上載疫苗紀錄等。市民亦可選擇簡單地用手機拍攝紙本針卡的照片，供不同處所掃描。

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（香港01製圖）

陳肇始表示，酒吧、派對房間、夜總會、卡拉OK、麻雀及天九耍樂場所等，如處所所有員工及訪客，均已接種至少一劑疫苗，並必須使用「安心出行」APP，才可重新開放。當局亦即將推出手機程式，供食肆等處所掃描客人針卡的QR code，屆時會以顏色區分。

1. 出示紙本針卡

當市民完成接種新冠疫苗後，會得到一份列印文本，顯示所接種疫苗的細節。如要提供針卡QR code讓食肆等掃描，最直接的方法相信是提供紙本針卡。不過經常帶紙本針卡外出，容易遺失或弄污，亦帶來不便。

2. 以手機拍攝紙本針卡上的QR code

市民亦可考慮簡單地以手機拍攝紙本針卡上QR code的照片，如進入餐廳或酒吧等場所時，可展示該照片讓負責人士掃描。

▼「智方便」下載電子針卡流程▼

3. 利用「智方便」流動應用程式下載電子針卡

另外，市民可利用「智方便」流動應用程式下載電子針卡，下載及登入流動裝置中的應用程式後，選擇「2019冠狀病毒病電子疫苗接種及檢測紀錄」服務；其後跟隨指引操作，程式會自動轉至相關頁面，申請人可按指示以「智方便」確認身份，下載「電子針卡」。

完成後，市民按「電子針卡」，若有相關紀錄，頁面就會顯示QR code，亦可選擇遮蔽部分姓名及證件號碼。市民可將有關頁面截圖，讓場所掃描時就更方便。

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4. 使用「醫健通eHealth」手機應用程式

最後一個方法則為使用「醫健通eHealth」手機應用程式，不過步驟較繁複，所需時間亦較長。市民需要先登記醫健通，可帶備身份證明文件前往社區疫苗中心或有關診所登記。惟當局指由於處理登記需時，市民稍後時間才會收到手機短訊，通知醫健通已成功開立。

成功開立醫健通後就可下載手機應程式，早前接種的疫苗紀錄詳情包括疫苗類型、名稱、接種日期等將會在醫健通上顯示，亦可授權醫護機構互通有關記錄。不過如要取得QR code，仍要在程式內為紙本針卡拍下照片；而每次出示時，亦要較多步驟才開啟到相關頁面。

當市民完成接種新冠疫苗後，會於社區疫苗中心取得一份列印文本，顯示所接種疫苗的細節。（政府新聞處圖片）

▼4.13 食肆顧客仍可選掃描安心出行或填資料▼