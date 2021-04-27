疫苗氣泡｜無打針就不可外出用膳、消遣？　選擇原來得呢啲

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-04-27 17:26

食物及衞生局局長陳肇始今天（27日）公布，「疫苗氣泡」將於4月29日起推行，不少市民擔心，不接種新冠疫苗是否就代表不能如常外出用膳、消遣，下文將一一說明各種場所的新要求。 總而觀之，市民若不打針，只可到餐廳用膳，但最多只可六人一桌；不得參加多逾20人的宴會，也不能光顧酒吧、卡拉OK、派對房間等處所。值得留意的是，市民如不願使用安心出行，繼續「填紙仔」登記到訪資料，即使接種了疫苗，也不能在今次放寬之中受惠，只可與最多3人一同光顧堂食至晚上10時的食肆。

政府今天公布疫苗氣泡細節，計劃將於4月29日起推行。 （余俊亮攝）

一. 餐飲處所

如顧客不接種疫苗，亦不使用應用程式安心出行，仍可到餐廳用膳，最多4人一桌，堂食時間至晚上10時，出席最多20人的宴會，亦即現時絕大部分食肆的運作模式（即B類食肆）。

如顧客不接種疫苗，但使用安心出行，就可最多6人一桌，堂食時間至午夜12時。不過，這模式的前提是，該食肆所有員工已接種了第一劑疫苗。顧客人數上限維持處所容量的一半，宴會上限仍是20人（即C類食肆）。

如客人已接種了第一劑疫苗，並使用安心出行，就可最多8人一桌，堂食時間至凌晨2時。不過，這模式的前提是，該食肆所有員工已完成接種第二劑疫苗並過了14日，但顧客人數上限可增至處所容量的75%，宴會上限可達100人。

（香港01製圖）

值得留意的是，市民如不願使用安心出行，繼續「填紙仔」登記到訪資料，就只能繼續4人一桌，即使已接種了疫苗，也不能在今次放寬之中受惠。陳肇始稱，如有成人陪同15歲以下的人士進入餐廳，該成人有使用安心出行，則該名15歲以下的人士可獲得豁免；而65歲或以上的長者，如無其他成年人陪同，也可使用指定表格去登記自己到訪的資料進入食肆。

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二. 酒吧、夜總會、浴室、派對房間、卡拉OK、麻將天九耍樂場所

在政府新措施下，這六類處所能夠重開的條件之一，就是客人已接種了一針疫苗，以及使用安心出行。換言之，如不接種疫苗，或不願使用安心出行，就不能進入這六類場所。

這六類場所能復業的條件，是員工必須至少接種一劑疫苗，除了麻將天九耍樂處所只可營業至午夜12時，其他的場所都可開放至凌晨2時，但酒吧、夜總會每枱只可坐兩人，卡拉OK、派對房間就可4人一枱。

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三. 婚禮、宗教活動、周年股東大會

在疫苗氣泡下，婚禮、宗教活動、周年股東大會這三類活動，如想享受到放寬的安排，前提是所有參與者都必須接種了第一劑疫苗。換言之，若參加者不打針，所有安排都會沿用現時的做法。

若所有參與者都接種了一劑疫苗，無食物、飲品的婚禮之人數上限，可由現時20人，提升至室內最多50人、室外最多100人。而宗教活動現時人數上限是處所容量的30%，倘所有參加者都打了針，就可增至室內容量50%、室外容量100%。在周年股東大會方面，如參加者都打了第一針，人數上限由20人增至室內最多50人、室外最多100人。

陳肇始稱，若有參與者因為健康理由而不能打針，可以使用一份指定表格，向處所負責人或群組聚集組織者申報自己的情況，並提交醫生紙作證明，以及出示14天內陰性檢測證明。

陳肇始表示，政府已經修訂了法例，賦權處所、群組聚集負責人檢查客人的疫苗接種紀錄，（余俊亮攝）

另外，陳肇始指出，政府已經修訂了法例，賦權處所、群組聚集負責人檢查客人的疫苗接種紀錄，政府研發的應用程式料可以在本周四前推出，市民在進入處所前，需出示針卡供負責人檢查。