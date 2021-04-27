疫苗氣泡｜酒吧卡拉OK等六類場所重開　惟須打疫苗、用安心出行

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-04-27 17:11

新冠肺炎疫情趨緩，政府逐步放寬防疫措施。食物及衛生局局長陳肇始今日（27日）在記者會上表示，酒吧、浴室、派對房間、夜總會、卡拉OK場所、麻將天九耍樂處所都有限度放寬，惟員工需接種至少一劑疫苗。不過，如果員工有健康理由不能打針，須提交醫生證明書、並7日做一次核酸檢測，而若做虛假聲明，則可能負上刑責。

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陳肇始指出，雖然六類處所感染風險仍高，但是考慮到業界已經停業較長時間，因而認為可以以疫苗氣泡繼續做有限度放寬。當中酒吧、浴室、派對房間、夜總會、卡拉OK場所，如確保處所所有員工及訪客已打至少一劑疫苗，並所有客人均使用安心出行，則可以重新開放，營業時間至凌晨2時，可容納一半顧客入內；不過酒吧夜總會限2人一枱；派對房間、卡拉OK限每房4人。

至於麻將天九耍樂處所，則需員工至少接種一劑疫苗，及所有訪客用安心出行可重開，營業時間根據牌照條件可至午夜12點。

食物及衛生局局長陳肇始。（余俊亮攝）

陳肇始說，若員工有健康理由不能打針，可填寫申報表，提交醫生證明書，並7日做一次核酸檢測(合併拭子)。如員工作虛假聲明，將屬未遵從要求要負上刑責。