報道指何志平夫婦一行9人北角飯聚　食環署：正展開調查

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-04-27 23:53

有報道指前民政事務局局長何志平夫婦一行9人，日前在北角渣華道街市的熟食中心晚膳，疑違4人一枱的限聚令。《香港01》記者今日（27日）到中心內的東寶小館查詢當晚情況，見到每張餐枱備有4張椅子，員工稱不會回應事件，要求記者停止拍攝及離開。

食環署表示，正就渣華道熟食中心有人涉嫌違反限聚令進行調查，以便採取進一步行動。今日派員巡查時未有發現有人違反防疫條例，但已警告有關餐飲業務負責人須遵守有關規例的各項規定。

《蘋果日報》報道，前民政事務局局長何志平與妻子胡慧中，日前與另外7人同坐一張圓桌晚膳，疑違限聚令。（余俊亮攝）

疫情下，港府有多項限制社交距離措施，即使食肆有執行「安心出行」，現時晚市堂食只可營業至晚上10時，限制最多4人一枱。

惟據《蘋果日報》昨報道，前民政事務局局長何志平與妻子胡慧中，前日晚上疑與另外7人一同到北角渣華道街市的熟食中心晚膳。合共9人坐在同一張無間隔的圓桌。

據知，二人到訪的食店為港式大排檔「東寶小館」，不時有明星或名人光顧。《香港01》記者今日（27日）傍晚約5時半，到渣華道熟食中心東寶小館視察，該店照常營業，店內客人不多，現場可見，每張餐枱放置4張椅子。

記者向員工查詢當晚情況，惟對方稱因當晚未有上班不知情，他要求記者不要拍攝，一度用手阻擋鏡頭。被問到負責人今晚會否回店時，員工稱不會回應事件，更向記者說：「你冇惡意我有惡意，你唔好再行過嚟。」記者在熟食中心範圍等候期間，有餐廳員工以手機拍攝記者。

員工表示不會回應事件，要求記者不要拍攝。（余俊亮攝）

食環署表示，正就渣華道熟食中心有人涉嫌違反限聚令進行調查，以便採取進一步行動。發言人表示，今日派員到該熟食中心巡查，期間沒有發現有人違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）或《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）的情況。雖然如此，署方人員已警告有關餐飲業務負責人須遵守有關規例的各項規定。

食環署又稱，一向會派員於不同時段巡查，確保各攤檔營業人員及食客均有遵守政府的最新防疫措施，日常均會派員巡查轄下熟食中心及熟食市場，如發現有違例事項會即時採取適當行動。由法例生效至今，就轄下熟食中心及熟食市場違反的違例事項，分別提出5宗檢控及發出12張定額罰款通知書。