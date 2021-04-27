疫苗氣泡｜4人限聚令不放寬　室內婚禮可增至50人　去觀禮須打針

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-04-27 17:14

政府今日（27日）公布，以「疫苗氣泡」為基礎在本周四（29日）凌晨起放寬一系列防疫措施，包括放寬婚禮、周年股東大會、宗教聚集的群組聚集限制，但要求所有16歲以上參與者，至少已完成第一劑疫苗。婚禮和商務會議的群組聚集上限提升至室內最多50人、室外最多100人。宗教活動人數上限增至室內地方通常容納人數的一半，而室外地方可回復通常容納人數100%。然而，「限聚令」仍然維持4人。 另外，本地遊旅行團亦可以重啟，當局亦將放寬持牌旅行社可向旅遊業議會登記本地旅行團，每團人數連同前線員工在內不多於30人。

陳肇始表示，本周四（29日）將放寬婚禮、周年股東大會、宗教聚集的群組聚集限制，前提是所有16歲以上參與者，至少完成第一劑疫苗。（余俊亮攝）

食物及衞生局局長陳肇始表示，行政會議今早已通過，將擴闊防疫規例第599G章下一些群組聚集的豁免範圍，即在「疫苗氣泡」概念下，放寬婚禮、周年股東大會、宗教活動的群組聚集限制，但前提是所有16歲以上參與者，至少完成第一劑疫苗，即出席親友婚宴觀禮都要打針。不過，「限聚令」仍然維持4人。

婚禮、股東大會放寬至室內50人、室外100人

婚禮方面，如果沒有其他宗教儀式、無提供食物/飲品，參與人數可由現時規定的20人，提升至室內最多50人、室外最多100人。

周年股東大會等按條例舉行的商務會議，群組聚集上限亦由現時最多20人，提升至室內最多50人、室外最多100人。

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參與者不打疫苗需交齊申報表、醫生紙、陰性檢測證明

至於宗教聚集及活動，上限會由現時處所通常容量的30%，增至室內地方通常容納的50%、室外地方通常容納100%。

陳肇始表示，若有參與人士因健康理由不能接種疫苗，可利用指定表格向群組聚集組織者或處所負責人申報相關情況，並提交醫生證明，以及出示14日內陰性檢測證明。

本地遊重啟 人數最多30人 員工需打針

本地遊方面，陳肇始指，持牌旅行社可向旅遊業議會登記本地旅行團，人數連同前線員工在內不多於30人，但前提是員工已接種第一劑疫苗，若因健康理由不能打針，以要指定表格向旅行社申報，並提供醫生證明書，及帶團前7天的陰性檢測證明。

被問到為何公眾聚集「限聚令」依然是上限4人，是否須有一定疫苗接種率，政府才會放寬，陳肇始回應稱：「第一，限聚令放寬都係在於好多因素，不能一下子咩都放寬，而家要逐步有序放寬。」她續指，若社會有更多人打疫苗，建立保護屏障，便有可更多條件放寬。

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