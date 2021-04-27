DSE 2021｜英文科聆聽卷周三開考　校長提醒三大應試技巧

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-04-27 18:54

中學文憑試第二年在疫情之下舉行，明日（28日，星期三）將考核英文科卷三聆聽及綜合能力。李求恩紀念中學校長賴炳華再為考生分享三大應試貼士，包括速記重點、注意字體和單位及保持精神集中。

中學文憑試第二年在疫情之下舉行，明日將考核英文科卷三聆聽及綜合能力。（資料圖片）

中學文憑試英文科卷三聆聽及綜合能力分兩部份，甲部為必答題，乙部分程度較淺的B1及較深的B2題。若選答B1的考生，在該卷最高只能取得第4級，選答B2的則最高可獲5**

1. 注意「時、地、人」錄音重點

考生收到試卷後，應先速讀內容，檢視題目類型、情景重點、Data File資訊，以助掌握聆聽內容概要。

聆聽錄音帶只會播放一次，賴炳華表示，同學要提筆疾寫，記下重點，特別注意國家名、地名、時間、人名等，因錯過這類資料，是「蘇州過後冇艇搭。」

他續指，不少同學會盡量一字一句抄寫錄音內容，以求作答表現更好，但其實是錯誤概念。他指，在英語溝通上，只須注意所用的「內容詞彙」，例如名詞（nouns）、動詞（verbs） 、形容詞（adjectives） 和副詞（adverbs），已能掌握內容大意，有助速記。

2. 切勿潦草寫字、注意數字單位免失分

賴炳華表示，考生作答時切忌字體潦草，藉此「蒙混過關」，若評卷員不能清楚看清字詞，答案將不獲分數。他續指，考生要注意數字單位，例如「％」等，串字亦要確保正確，否則多處大意失分，恐會影響等級。

賴炳華表示，聆聽卷應試時間有近三小時，考生前一晚宜盡早入睡，養足精神應戰。（資料圖片)

3. 保持集中 不宜閉目聆聽

卷三考核時間由早上9時15分至12時10分，應試時間接近三小時，他提醒考生今晚須早睡，明日才有足夠精神應對，應考時必須集中精神，不宜閉目聆聽。 他指，聆聽資料只會播放一次，若考生錯過重要資料，未能作答一至兩條題目，切忌蹉跎 ，盡快追趕進度，掌握其他內容，否則將因小失大 。