DSE 2021｜英文閱讀談健康飲食、太空議題　老師：程度與往年相若

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-04-27 17:46

新冠肺炎疫情下，中學文憑試英文科閱讀及作文卷今（27日）開考。卷一閱讀卷必答部分，主題圍繞健康飲食趨勢；選答部分主旨則關於綠化屋苑及太空議題。卷二作文卷罕有考及求職信。有資深英文科老師表示，閱讀卷文章程度不太深，有考生熟悉的題材，題型與過往相若；作文卷題目則「大路」，考及常見體裁，相信考生不難掌握，預計整體合格率與去年差不多。

文憑試英文閱讀卷一設有兩大部份，甲部為必答題，乙部則設有較淺的B1及難度較高的B2部分，考生須二選一，選B1部份成續最高只可獲4級。

今年卷一甲部設有三篇短文章，主題圍繞健康快餐、包裝食物爭霸戰及新加坡星級度假區的可持續發展計劃。

至於乙部B1有兩篇閱讀材料，內文以網上討論區的形式，談及屋苑入口應否種植的問題。乙部B2三篇文章，主題與太空有關，提及首位登陸月球太空人岩士唐（Neil Armstrong)的事蹟，又講述改造火星為適合人類居住地的方法，討論太空探索及改造行星的倫理爭議。





卷二作文必答部分，要求考生就舉辦學校賣物會撰寫200字公告；乙部八選一題目中，主題涉及電動車、網絡紅人與傳统媒體廣告的比較及求職信等。

考生： 閱讀卷難 漏空五條

考生劉同學表示，試卷程度與去年相若，選答的B1部分，閱讀文章「唔會太難或太易」。他指，以往閱讀卷較多長題目，今年則多選擇題，「即使唔識都易中。」至於作文卷，他認為必答部分題目要求易掌握，乙部則選答第二題有關電動車，因為題型與通識科類似，容易舉例作答，希望整體可考到三級。

考生周同學表示，閱讀卷甲部文章較深，花不少時間理解，最終不夠時間完成試卷，漏空約5題，令其大失預算。他指，寫作卷程度與往年相若，比較媒體的題材與生活貼近，容易舉出例子，只要行文扣緊題目要求，相信不難取分，期望可考獲2至3級。

考生萬同學則表示，閱讀卷難度不高，有足夠時間完成，寫作表現中規中舉，盼可考獲4級。今年核心科在原校應考，他指，雖然心情緊張，但亦能如常發揮。

李求恩紀念中學英文科科主任鍾嘉雯（圖左)及英文科副科主任簡麗妍認為，今年英文科卷一及二程度與往年相若。（張浩維攝)

資深英文科老師：程度與往年相若

李求恩紀念中學英文科科主任鍾嘉雯表示，閱讀卷一文章程度與往年相若，涉及食物文化、網上討論區的主題，是考生熟悉的題材，雖然有出現較深的詞語，但相信不難推敲。她指，今年稍為特別是不論甲部或乙部，文章均「拆細」，例如甲部有三篇短文，B2部分以往是一篇長文，今年則分拆為三篇。

英文科副科主任簡麗妍補充，卷一題型與往年相若，但也有罕見的題型，例如B1「填表格」題目，要考生填寫「Y」（是）或「N」（非），並要填滿所有空格，考生需要小心審題，否則會容易失分。

料合格率與往年相若

作文卷二方面，鍾嘉雯表示，整體題目「大路」，200字必答部分，題目有不少提示，考生不難理解題目要求。她續指，八選一部分，罕有考求職信，但也考及多個常見體裁，例如書信、電郵、議論文、網誌等，料考生可選到適合的題目作答。她指，兩份卷整體程度與過往差不多，預計合格率或與往年相若。

考評局表示，２名考生今日於竹篙灣檢疫中心應考，並無考生向考評局報告須接受強制檢測。