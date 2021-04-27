將軍澳醫院76歲翁周一晚死亡　三周前接種第二劑新冠疫苗

撰文： 羅堃怡 最後更新日期： 2021-04-27 01:39

將軍澳醫院一名76歲男病人於本月5日早上，經該院急症室入住內科病房，診斷為中風，經治療後延至昨日（26日，周一）晚上不治。 發言人指根據紀錄顯示，病人分別於3月3日及31日，曾接種2019冠狀病毒病疫苗，該院已於本月5日按機制向衞生署呈報個案。此為昨日一日内第二宗死亡個案曾接種新冠疫苗，惟院方未有即晚公布。

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將軍澳醫院回覆時，並沒有披露76歲翁接種哪一款的疫苗種類。院方表示，死者曾在3月3日及31日接種疫苗，至本月5日因中風入院，延至昨晚上不治。

累計25人離世前曾接種新冠疫苗

昨日（26日）早上一名有高血脂症接種了兩劑疫苗的63歲男子，在家中抽搐後失去知覺，送往廣華醫院急症室搶救後不治。據了解他是醫院管理局九龍中聯網普通科門診醫生，本來退休後來獲重聘，4月16日在九龍醫院接種第二劑科興疫苗。

本港至今累計有25人離世前曾接種新冠疫苗，當中20人都是注射科興疫苗、4人打復必泰。早前專家開會討論後，判斷絕大部份個案都與疫苗接種無關，個別個案未進行審視。衞生署則強調，今次未有臨床證據顯示該死亡個案由疫苗引起。